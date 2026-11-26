El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (20 + 5) - 5 × (22 - 5) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (20 + 5) - 5 × (22 - 5) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 5 = 25 | 22 - 5 = 17
La expresión queda así: 9 × 25 - 5 × 17 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
9 × 25 = 225 | 5 × 17 = 85
La expresión queda así: 225 - 85 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
225 - 85 = 140 |
140 + 24 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas pequeñas trampas visuales que pueden modificar por completo el resultado.