20 + 5 = 25 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 9 × 25 - 5 × 17 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 25 = 225 | 5 × 17 = 85

La expresión queda así: 225 - 85 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

225 - 85 = 140 |

140 + 24 = ?

Resultado final: 164

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas pequeñas trampas visuales que pueden modificar por completo el resultado.