El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 9) × 5 - 63 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (21 + 9) × 5 - 63 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
21 + 9 = 30
La expresión queda así: 30 × 5 - 63 ÷ 9 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
30 × 5 = 150 | 63 ÷ 9 = 7
La expresión queda así: 150 - 7 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
150 - 7 = 143 |
143 + 37 =
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que modifican por completo el resultado.