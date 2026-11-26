21 + 9 = 30

La expresión queda así: 30 × 5 - 63 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

30 × 5 = 150 | 63 ÷ 9 = 7

La expresión queda así: 150 - 7 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

150 - 7 = 143 |

143 + 37 =

Resultado final: 180

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que modifican por completo el resultado.