Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (1.500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha)

Sumas y restas (de izquierda a derecha)

El descuido de este orden convierte ejercicios simples en verdaderos desafíos lógicos. Este tipo de cuenta pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente los pasos para evitar errores de cálculo.

Resolución paso a paso

1. Paréntesis

Se resuelven primero las operaciones dentro de los paréntesis:

(1.500 + 1500) = 3.000

(40 ÷ 20) = 2

Nueva expresión:

3.000 ÷ 2 + 10 - 1

2. División

La división aparece antes que la suma y la resta:

3.000 ÷ 2 = 1.500

Nueva expresión:

1.500 + 10 - 1

3. Suma y resta

Se realizan las operaciones de izquierda a derecha:

1.500 + 10 = 1.510

1.510 - 1 = 1.509

Resultado final: 1.509

¿Por qué este tipo de ejercicios beneficia al cerebro?

desafio-matematico

Resolver operaciones mentales con frecuencia fortalece distintas funciones cognitivas. Según estudios publicados en el Journal of Neuroscience, los cálculos mentales activan áreas del cerebro vinculadas con la lógica, la memoria y el razonamiento. La práctica regular de estos desafíos mejora la rapidez para tomar decisiones y mantiene el cerebro en estado activo.

Principales beneficios: