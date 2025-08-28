El doble crimen de Paloma y Josué: la trama oculta y un testimonio inesperado podrían cambiarlo todo

En los próximos días se esperan nuevas declaraciones testimoniales y el resultado del peritaje de un teléfono incautado en un galpón lindero al descampado.

A siete meses del doble homicidio, no hay detenidos y la resolución del caso sigue siendo incierta. El 30 de enero, los jóvenes desaparecieron cuando presuntamente iban a un gimnasio y sus cuerpos fueron encontrados 48 horas después en Bosques.

El informe forense reveló que Paloma murió a causa de una “lesión cerebral” por fractura de cráneo y traumatismo encéfalo craneal grave, mientras que Josué falleció también por “hemorragia cerebral” y fractura de cráneo.

La causa está caratulada como homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito.