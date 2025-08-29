El éxito de Guillermo Francella en Netflix que vuelve a ser tendencia y es la película más popular.

En vivo Radio La Red
Guillermo Francella
Netflix
CINE NACIONAL

Guillermo Francella es uno de los actores más queridos por el público argentino. Entre tantas producciones memorables, se destaca "Granizo", disponible en Netflix, una película argentina que dividió opiniones entre la crítica y el público, pero que hoy vuelve a estar en el centro de la conversación.

El largometraje fue escrito por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, y dirigido por Marcos Carnevale, un realizador reconocido por impregnar de sello personal cada una de sus obras. Estrenada con grandes expectativas, la película se posicionó rápidamente entre las más vistas en Netflix Argentina y otros países de la región.

A pesar de esa buena recepción inicial, Granizo despertó también fuertes críticas. Algunos espectadores celebraron su humor y su costado reflexivo, mientras que otros señalaron falencias en la narrativa y en la construcción de personajes. Esta división generó un contraste llamativo: mientras en términos de audiencia resultó un éxito rotundo, desde lo artístico despertó debates que todavía resuenan.

Granizo Netflix 1

De qué trata "Granizo" en Netflix

La trama gira en torno a Miguel Flores, un popular meteorólogo televisivo interpretado por Guillermo Francella. El personaje atraviesa su mejor momento profesional: es querido por el público, respetado por colegas y acaba de conseguir su propio programa en horario estelar. Su carisma lo convierte en una figura casi rockera, al punto de que los vecinos lo consultan en la calle y sus consejos parecen una guía para la vida cotidiana.

El conflicto llega de manera abrupta. Durante la emisión inaugural de su nuevo show, Miguel anuncia que la ciudad de Buenos Aires tendrá una noche tranquila y sin sorpresas meteorológicas. El público lo celebra, pero al despertar al día siguiente descubre que una violenta tormenta de granizo azotó la ciudad, con severos daños materiales. El error no solo destruye su prestigio, sino que lo convierte en el blanco del enojo popular.

La película retrata con ironía y dramatismo la fragilidad de la fama. Miguel Flores pasa en cuestión de horas de ser un hombre venerado a convertirse en el enemigo número uno. La opinión pública lo castiga con dureza y su figura mediática se derrumba por completo.

Granizo Netflix 2

En medio del caos, el protagonista se ve obligado a abandonar Buenos Aires y refugiarse en su pueblo natal en Córdoba. Ese regreso lo enfrenta a recuerdos, vínculos y heridas del pasado que nunca había cerrado. Entre encuentros familiares, amistades rotas y viejas deudas emocionales, Miguel inicia un camino de reconstrucción personal que da a la historia un tono intimista, más allá del humor y la sátira mediática.

El elenco que acompaña a Francella en "Granizo"

  • Guillermo Francella
  • Peto Menahem
  • Romina Fernandes
  • Martín Seefeld
  • Laura Fernández
  • Eugenia Guerty
  • Viviana Saccone
  • Horacio Fernández
  • Norman Briski
  • Nicolás Scarpino
Granizo Netflix 4

El sello de Carnevale y la interpretación de Francella

El director Marcos Carnevale es conocido por fusionar elementos de comedia y drama en sus películas, y en Granizo no fue la excepción. Supo construir una puesta en escena que transita entre el humor costumbrista y la crítica social, sin perder ritmo ni intensidad.

Por su parte, Guillermo Francella demuestra nuevamente su versatilidad actoral. Si bien gran parte del público lo asocia con roles cómicos, aquí logra un equilibrio entre la ironía y la vulnerabilidad, mostrando un costado más dramático que conecta con la empatía del espectador.

Su interpretación de Miguel Flores resulta creíble y cercana, lo que refuerza la identificación del público con un personaje que, pese a sus errores, lucha por recuperar su dignidad y su lugar en el mundo.

Granizo Netflix 3

Por qué ver la película "Granizo" en Netflix

El caso de Granizo es particular porque combina cifras exitosas de audiencia con críticas divididas. Mientras Netflix la posicionó entre sus contenidos más vistos en la región, la recepción artística dejó sentimientos encontrados. Sin embargo, esa dualidad también forma parte de su atractivo: no se trata de una película que pase inadvertida, sino de una propuesta que genera conversación y debate.

En definitiva, el éxito de Guillermo Francella en Netflix con esta película olvidada confirma el lugar privilegiado que ocupa el actor en la industria argentina. Incluso en proyectos discutidos, su presencia garantiza repercusión y un lazo fuerte con la audiencia.

Tráiler de "Granizo" con Guillermo Francella

