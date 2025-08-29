La foto de alto voltaje con la que Nico Vázquez volvió a las redes tras su divorcio de Gimena Accardi

gimena accardi nico vazquez

Para ese entonces, el escándalo fue total si bien Gimena aseguró que se había tratado de un error del que estaba arrepentida por haber lastimado al hombre que más había amado en su vida.

Pero como la realidad es que la pareja ya estaba quebrada, fue que entonces decidieron firmar los papeles del divorcio en medio de la tristeza por una situación que nunca hubieran imaginado. La angustia del actor por esto fue tan grande, que no sólo bajó abruptamente de peso sino que también se lesionó y hasta debió suspender varias funciones teatrales.

En tanto, a una semana de oficializada la separación legal, en las últimas horas el actor sorprendió a todos retomando el contacto y la interacción con sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram con la publicación de una foto de alto voltaje en sus historias virtuales.

Allí pudo vérselo sin remera y luciendo sus trabajados pectorales, fruto de varios meses de intenso entrenamiento para ponerse en la piel de Rocky Balboa en la obra teatral que actualmente protagoniza en calle Corrientes.

En tanto, hace unos días se supo que, una vez firmado el divorcio con Accardi, Nico se quedó con el departamento que la pareja había comprado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la actriz que quedó con la casa que compartían en zona norte.

IG Nico Vázquez trassu divorcio

La singular respuesta de Nico Vázquez a Mirtha Legrand por sus dichos sobre Gimena Accardi

Como todos los escándalos mediáticos, la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez provocó las más diversas opiniones y reacciones en los medios y su figuras. Entre ellas se destacó la de Mirtha Legrand, quien generó polémica al asegurar en su programa La Noche de Mirtha (El Trece) que “lo dejó como un cornudo”.

Y aunque luego la mismísima diva declaró públicamente que no tenía el número de teléfono de Vázquez, alguien del entorno del actor reveló que la conductora decidió llamarlo para expresarle todo su arrepentimiento por sus dichos. Fiel a su estilo tranquilo y sin ánimos de confrontar con nadie, la reacción de Nico no tardó en llegar y fiel a su estilo, estuvo cargada de afecto: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, fue la respuesta del actor, dejando en claro que nunca se ofendió por los dichos de Chiquita.

Mirtha Legrand y Nico Vázquez (1)

Lejos de cualquier malestar, Mirtha le adelantó que pronto irá al teatro para verlo en Rocky, la obra que encabeza con gran éxito, con la intención de aplaudirlo y ovacionarlo. Por su parte, Nico le reafirmó que no había razones para disculparse.

Aun así, la conductora sintió la necesidad de pedir perdón por sus dichos, que sintió habían generado una negativa repercusión en los medios.