Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el estreno de una nueva serie y apenas tiene 8 episodios.

De los creadores de "La casa de papel", Netflix presenta su nueva serie española con Joaquín Furriel y se posiciona como el gran estreno del 2025 con sus 8 capítulos.

El esperado estreno de "El refugio atómico" ya genera expectativa entre los usuarios de Netflix. La nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de "La casa de papel", coloca a Joaquín Furriel en un papel que desafía los límites del aislamiento, el poder y los secretos familiares.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva."

Cuándo se estrena "El refugio atómico" en Netflix

La plataforma anunció que la serie llegará el 19 de septiembre con ocho episodios. La historia está ambientada en un refugio subterráneo conocido como Kimera Underground Park, un espacio pensado para multimillonarios que buscan sobrevivir en plena crisis global.

Foto: Gentileza Netflix

Este búnker no es solo un espacio de protección. Entre sus paredes se esconde la paradoja del confort extremo frente a la catástrofe: restaurante, spa, gimnasio, jardín e incluso un diván de psicólogo para mantener la estabilidad mental. Mientras tanto, grandes pantallas muestran cómo el planeta se hunde en el caos.

Netflix describió la trama como una exploración de las tensiones internas que surgen cuando dos familias con un pasado lleno de heridas se ven obligadas a convivir en un mismo espacio cerrado. Ese encierro será la excusa perfecta para que secretos guardados durante años salgan a la superficie.

El elenco de "El refugio atómico" con Joaquín Furriel

El atractivo principal de esta serie es su reparto coral. Uno de los protagonistas será Joaquín Furriel. Lo acompañarán Miren Ibarguren (Todos mienten), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Montse Guallar (Sé quién eres), Pau Simon, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio y Álex Villazán (Alma).

Foto: Gentileza Netflix

Cada actor encarnará a personajes que, además de lidiar con el miedo a lo que ocurre fuera del refugio, deberán enfrentar los conflictos internos que emergen en un lugar donde el lujo no logra esconder la fragilidad humana.

De qué trata "El refugio atómico" en Netflix

La serie propone un escenario marcado por la Tercera Guerra Mundial como telón de fondo. La amenaza de un conflicto global obliga a un grupo de privilegiados a buscar seguridad en un entorno que aparenta ser perfecto. Pero esa perfección pronto se transforma en prisión.

La sinopsis oficial resalta que la historia pondrá a prueba la capacidad de adaptación de individuos acostumbrados al poder y a la riqueza. En este entorno, la verdadera batalla no será contra la guerra exterior, sino contra ellos mismos y los recuerdos de sus decisiones pasadas.

Foto: Gentileza Netflix

La nueva serie de los creadores de "La casa de papel"

La firma de Álex Pina y Esther Martínez Lobato es sinónimo de éxito en Netflix. Después de conquistar al público con La casa de papel, la dupla vuelve con una propuesta que mezcla suspenso, drama y crítica social.

La dirección estará a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto, mientras que el guion lo desarrolló un equipo encabezado por Pina y Martínez Lobato junto a David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. El diseño visual, fundamental para transmitir el ambiente opresivo del búnker, será responsabilidad de Migue Amoedo, reconocido por su capacidad de crear atmósferas intensas en pantalla.

Expectativa por el estreno de "El refugio atómico"

Más allá de la acción y el misterio, El refugio atómico propone un análisis de las dinámicas humanas cuando los privilegios ya no garantizan seguridad. La serie pondrá sobre la mesa preguntas incómodas: ¿qué significa el lujo cuando la supervivencia está en juego?, ¿qué secretos resurgen cuando no hay escapatoria?, ¿hasta dónde llegan las lealtades cuando el encierro es total?

Foto: Gentileza Netflix

Netflix apuesta a que esta producción genere la misma conversación global que despertó La casa de papel. La combinación de intriga psicológica, ambientación distópica y crítica al mundo de los privilegiados convierte a la historia en un espejo de los miedos

Con esa premisa, Joaquín Furriel se pone al frente de un elenco que buscará mantener al espectador en vilo durante ocho episodios. La combinación de misterio, drama familiar y estética futurista parece tener todos los ingredientes para convertirse en uno de los títulos más comentados del año en la plataforma.

Tráiler de "El refugio atómico" en Netflix

