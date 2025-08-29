¡Adiós tobillera!: el insólito escape en vivo de un condenado por abuso sexual en una audiencia

El caso de abuso por el que se lo condenó a Plos

El hecho sucedió el 1° de enero de 2023: Plos invitó a un grupo de conocidos a su casa y luego de que se fueran se quedó a solas con Florencia Wilches, a quien conocía desde hace tiempo. Al principio, la relación fue consentida, pero luego Wilches trató de frenarlo por la violencia que ejercía Plos.

Florencia le hizo "saber su determinación varias veces de forma verbal y también mediante la resistencia física que pudo oponer. No obstante, se vio doblegada físicamente por su opresor", dice el fallo firmado por los jueces Gatti, Gastón Martín y Alejandro Pellizón.

Pero el abuso sexual no es la única condena que enfrenta Plos. En agosto de 2022, Plos manejaba alcoholizado su Ranger blanca cuando chocó a una familia que viajaba abordo de una Ranger roja. Producto del impacto murió Félix Retamal (67) y otras tres personas resultaron con heridas graves y leves.

Plos se negó en varias oportunidades a hacerse el test de alcoholemia, aunque un análisis posterior en el hospital reveló que tenía 0,74 gramos de alcohol en sangre. Según la fiscalía, Plos manejaba a 152,98 km/hora.

La audiencia por Zoom que terminó en fuga

Tobillera electrónica Un condenado por abuso sexual se cortó la tobillera y escapó en plena audiencia virtual.

Según señala el medio Río Negro, la audiencia se desarrollaba de manera remota a través de la plataforma Zoom. El tribunal de San Martín evaluaba la solicitud de la Fiscalía de dictar la prisión preventiva inmediata, luego de que Plos agotara todas las instancias de apelación en el fuero provincial.

La fiscal a cargo del caso expuso que el condenado representaba un “riesgo concreto de fuga” debido a la gravedad de la condena, su perfil personal y sus antecedentes.

Enumeró que el acusado era joven, soltero, sin cargas familiares y con recursos económicos para trasladarse dentro y fuera del país. Además, ya había incumplido reiteradamente las condiciones de la prisión domiciliaria, registrándose salidas fuera del perímetro permitido por la pulsera electrónica y faltas en sus presentaciones periódicas.

Ante estos argumentos, el tribunal resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dictar la prisión preventiva hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, apenas se comunicó la decisión, Plos abandonó la videollamada, cortó la tobillera electrónica y huyó sin dejar rastro.

Una condena firme y sin apelaciones provinciales

La condena que pesaba sobre Plos era clara: seis años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal. La sentencia había quedado firme a nivel provincial, lo que impedía nuevas apelaciones en ese fuero y habilitaba el paso directo hacia el máximo tribunal nacional en caso de revisión.

Para la Fiscalía, esta instancia procesal era el momento clave para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena. “El imputado ya no tiene más recursos a nivel provincial, por lo que el riesgo de fuga es absoluto”, sostuvo la fiscal en la audiencia, según trascendió en medios locales.

La defensa, en cambio, había solicitado mantener las medidas alternativas, ajustando los controles de la tobillera. Su postura fue rechazada de plano por los jueces, quienes entendieron que el comportamiento previo del condenado -incluidos reiterados incumplimientos de las medidas cautelares- justificaba la prisión preventiva.

Incumplimientos y advertencias

No era la primera vez que Plos desafiaba las condiciones impuestas por la Justicia. La tobillera electrónica ya había registrado movimientos fuera del radio autorizado en más de una oportunidad. Además, el acusado había incumplido con las presentaciones ante los organismos judiciales, generando reiteradas advertencias de la Fiscalía.

Pese a este historial de faltas, se le había mantenido la prisión domiciliaria hasta que la condena quedara firme. La situación derivó en un escenario de alta tensión, ya que desde la querella y organizaciones de víctimas se venía reclamando mayor severidad en el control.

“Este hombre ya había demostrado que no iba a cumplir las reglas. La fuga era cuestión de tiempo”, señaló una fuente cercana a la causa, en declaraciones al Diario de Río Negro.

La fuga y el operativo policial

La fuga ocurrió apenas minutos después de dictarse la prisión preventiva. Plos cortó la pulsera, salió de su domicilio y desde entonces no se sabe nada de él. La Policía de Río Negro activó de inmediato un operativo de búsqueda bajo directivas de la Comisaría Quinta de Villa Regina.

Se dispuso un alerta a todas las fuerzas de seguridad de la provincia y a nivel nacional, además de controles en rutas, terminales de transporte y aeropuertos regionales. Los rastrillajes se extendieron a localidades cercanas del Alto Valle, pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

El Ministerio Público Fiscal informó que se libró un oficio de rebeldía y captura, lo que habilita la detención inmediata en cualquier lugar donde sea localizado.

Lo que viene: investigación y búsqueda

Mientras continúa la búsqueda del prófugo, el Ministerio Público abrió una investigación interna para determinar cómo fue posible la fuga y si hubo falencias en el control. La prioridad inmediata es recapturarlo para garantizar que cumpla la condena.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y control en delitos de violencia sexual, en los que la reincidencia y el riesgo de fuga suelen ser elevados.