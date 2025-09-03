Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (18 ÷ 3 + 2) × (5² - 4) = ?

No respetar este orden puede llevar a un resultado equivocado incluso en ejercicios que parecen simples.

Paso a paso: cómo resolver la cuenta (18 ÷ 3 + 2) × (5² - 4) = ?

desafio-matematico

Paso 1) Resolver lo que está dentro de cada paréntesis

En el primer paréntesis: 18 ÷ 3 + 2 Primero la división: 18 ÷ 3 = 6 Luego la suma: 6 + 2 = 8

En el segundo paréntesis: 5² - 4 Primero la potencia: 5² = 25 Luego la resta: 25 - 4 = 21

Paso 2) Multiplicar los resultados de los paréntesis

Ahora multiplicamos: 8 × 21 = 168

Resultado final: 168