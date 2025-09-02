En vivo Radio La Red
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (4 + 6 × 2)² ÷ (3² − 1) + (18 ÷ 3 + 2) × (5 − 1)²

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

Resolver el desafío requiere aplicar correctamente la regla PEMDAS

Resolver el desafío requiere aplicar correctamente la regla PEMDAS, que define el orden de las operaciones matemáticas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico: (4 + 6 × 2)² ÷ (3² − 1) + (18 ÷ 3 + 2) × (5 − 1)². Aunque parece sencilla, muchas personas no logran obtener el resultado correcto. El error suele estar en no respetar el orden adecuado en que deben resolverse las operaciones. Este principio, fundamental en matemáticas, marca la diferencia entre una cuenta bien resuelta y una equivocación.

Para evitar confusiones se utiliza la regla conocida como PEMDAS, que define la jerarquía de operaciones:

  • Paréntesis

  • Exponentes

  • Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha)

  • Sumas y restas (de izquierda a derecha)

Paso 1: operaciones dentro de los paréntesis

  • (4 + 6 × 2) → 6 × 2 = 12 → 4 + 12 = 16

  • (3² − 1) → 3² = 9 → 9 − 1 = 8

  • (18 ÷ 3 + 2) → 18 ÷ 3 = 6 → 6 + 2 = 8

  • (5 − 1)² → 5 − 1 = 4 → 4² = 16

La expresión queda así:

(16)² ÷ 8 + 8 × 16

Paso 2: resolver potencias

desafio-matematico (1)

En esta instancia solo queda una potencia por fuera de los paréntesis: 16². Al elevar 16 al cuadrado, el resultado es 256.

La cuenta completa se transforma entonces en:

256 ÷ 8 + 8 × 16

Este paso es clave, ya que si alguien se saltea la potencia o la aplica en el momento equivocado, el cálculo final se altera por completo.

Paso 3: multiplicaciones y divisiones

desafio-matematicojpg

Una vez resuelta la potencia, la regla de la jerarquía indica que lo siguiente son las divisiones y multiplicaciones. Esto significa que todavía no debe resolverse la suma.

  • 256 ÷ 8 = 32

  • 8 × 16 = 128

La expresión, ahora mucho más sencilla, queda reducida a:

32 + 128

Es recién en este punto donde la mayoría de quienes se equivocaron en el inicio logran recuperar el hilo del cálculo.

Paso 4: suma final

desafio-matematico

El último paso es el más simple, pero también el más esperado. Al sumar 32 + 128 se obtiene el resultado definitivo: 160.

Beneficios de resolver este tipo de ejercicios matemáticos

Más allá de la respuesta, estos desafíos son un excelente ejercicio mental. Resolver operaciones matemáticas complejas activa varias áreas del cerebro, mejora la memoria de trabajo y entrena la concentración. Además, según diferentes investigaciones en neurociencia, la práctica de cálculos mentales estimula la plasticidad neuronal y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

