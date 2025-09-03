Día del Inmigrante: por qué se celebra el 4 de septiembre en Argentina

La Ley Nacional de Migraciones de 2003 consolidó este espíritu, reconociendo el derecho humano a migrar y promoviendo la inclusión plena de todas las personas migrantes.

Los cambios que introdujo el gobierno de Milei en la reforma migratoria

A fines de mayo de este año, el Gobierno oficializó la reforma migratoria en Argentina mediante un decreto que introdujo cambios significativos en el sistema de ingreso y residencia.

Educación: todos los inmigrantes, incluso quienes tienen situación migratoria irregular, tienen derecho a la educación inicial, primaria y secundaria en establecimientos públicos o privados. En educación superior, las universidades públicas pueden cobrar a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, garantizan la gratuidad a quienes cuentan con residencia y mantienen la posibilidad de becas según convenios o estatutos vigentes.

Salud: la reforma asegura atención sanitaria en casos de emergencia para todos los inmigrantes y acceso completo al sistema público para residentes permanentes. La atención habitual en hospitales nacionales requiere seguro de salud o pago previo, según lo establezca el Ministerio de Salud.

Seguridad y documentación: los extranjeros deben presentar una declaración jurada al ingresar, detallando los motivos de su entrada. Se reforzó el control sobre la documentación, exigiendo autenticidad y veracidad, y se endurecieron las sanciones por ingreso irregular o presentación de documentos falsos.

Inversión y empleo: se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con el objetivo de atraer capital extranjero, fomentar empleo y contribuir al desarrollo económico del país.