Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 11 × 22 + 33 + 44 - (55 + 66) + 77
Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden de las operaciones establecido por la regla PEMDAS, que indica el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Se resuelve primero la operación entre paréntesis: (55 + 66) = 121.
La expresión queda: 11 × 22 + 33 + 44 - 121 + 77.
Multiplicación:
A continuación se realiza la multiplicación: 11 × 22 = 242.
La expresión se transforma en: 242 + 33 + 44 - 121 + 77.
Sumas y restas:
Siguiendo el orden de izquierda a derecha:
242 + 33 = 275
275 + 44 = 319
319 - 121 = 198
198 + 77 =