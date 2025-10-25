Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 5² × 5² + (5² × 3 ) + 500 × 2 - 150

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 5² × 5² + (5² × 3 ) + 500 × 2 - 150
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso 1: Resolver los exponentes
5² = 25
Así que la expresión queda:
25 × 25 + (25 × 3) + 500 × 2 - 150
Paso 2: Resolver las multiplicaciones (de izquierda a derecha)
25 × 25 = 625
25 × 3 = 75
500 × 2 = 1000
Ahora la expresión es:
625 + 75 + 1000 - 150
Paso 3: Resolver sumas y restas (de izquierda a derecha)
625 + 75 = 700
700 + 1000 = 1700
1700 - 150 =
Resultado final: 1550