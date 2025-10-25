En vivo Radio La Red
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 5² × 5² + (5² × 3 ) + 500 × 2 - 150

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 5² × 5² + (5² × 3 ) + 500 × 2 - 150

Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 12 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del desafío matemático: 5² × 5² + (5² × 3 ) + 500 × 2 - 150

desafio-matematico

Paso 1: Resolver los exponentes

5² = 25

Así que la expresión queda:

25 × 25 + (25 × 3) + 500 × 2 - 150

Paso 2: Resolver las multiplicaciones (de izquierda a derecha)

  • 25 × 25 = 625

  • 25 × 3 = 75

  • 500 × 2 = 1000

Ahora la expresión es:

625 + 75 + 1000 - 150

Paso 3: Resolver sumas y restas (de izquierda a derecha)

  • 625 + 75 = 700

  • 700 + 1000 = 1700

  • 1700 - 150 =

desafio-matematicojpg (1)

Resultado final: 1550

