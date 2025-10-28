Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 7² + 8² + (9² - 80) + 7 × 2

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 7² + 8² + (9² - 80) + 7 × 2
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden de las operaciones establecido por la regla PEMDAS, que indica el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso a paso:
Resolver los exponentes:
7² = 49, 8² = 64 y 9² = 81.
La expresión queda: 49 + 64 + (81 - 80) + 7 × 2.
Calcular el paréntesis:
(81 - 80) = 1.
Nueva expresión: 49 + 64 + 1 + 7 × 2.
Realizar la multiplicación:
7 × 2 = 14.
Ahora tenemos: 49 + 64 + 1 + 14.
Sumar todos los valores:
49 + 64 = 113
113 + 1 = 114
114 + 14 =