Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 5)² - 5 × 5 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 5)² - 5 × 5 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 5 = 9
La expresión queda así: 9² - 5 × 5 + 21
Luego se calcula la potencia.
9² = 81
La expresión queda así: 81 - 5 × 5 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 5 = 25
La expresión queda así: 81 - 25 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
81 - 25 = 56 |
56 + 21 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En una cuenta corta, el error más común es hacer las operaciones en el orden en que aparecen sin mirar prioridades. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental.