Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

4 + 5 = 9

La expresión queda así: 9² - 5 × 5 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 5 × 5 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 5 = 25

La expresión queda así: 81 - 25 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 25 = 56 |

56 + 21 = (?)

Resultado final: 77

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En una cuenta corta, el error más común es hacer las operaciones en el orden en que aparecen sin mirar prioridades. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental.