En ese sentido, el periodista compartió la respuesta que recibió de una fuente cercana al proyecto: "Nosotros queríamos que la China esté completa la cuarta temporada y no podía por el trabajo de su pareja, entonces ella no se podía comprometer".

De esta manera, el motivo que habría condicionado la participación de Suárez estaría relacionado con cuestiones de agenda y no necesariamente con algún conflicto personal o una decisión relacionada con los supuestos celos de Icardi.

Por otra parte, Gustavo Méndez explicó que filmar una temporada completa implica alrededor de tres meses de trabajo, un compromiso que la actriz no habría podido asumir en esta oportunidad, al no saber cuánto tiempo estará viviendo en el país dependiendo del destino que elija su pareja según el club de fútbol con el que logre firmar contrato para regresar a las canchas a partir de 2027.

Incluso, reveló que tanto el equipo técnico como los guionistas tenían intenciones de darle mayor desarrollo a su personaje. "Nosotros queríamos escribir una parte interesante de la China y no se pudo", fue otra de las declaraciones que el periodista atribuyó a la producción.

Frente a esta situación, la producción habría encontrado una alternativa para mantener a la China Suárez dentro de la historia. Según explicó Méndez, decidieron sumar dos episodios a la temporada para darle una participación especial a la actriz. “¿Qué hicieron? Le agregaron dos capítulos. ‘Participación especial de la China Suárez en la cuarta temporada’. Y así va a estar en los créditos. O sea su personaje vuelve”, detalló el periodista.

Pero la confirmación definitiva llegó cuando el también panelista de La mañana con Moria (El Trece) optó por contactarse directamente con la protagonista para conocer de primera mano qué sucedería con su presencia en la serie. “¿Y qué hago? Hablo con la China. Me dice ‘a fines de noviembre grabo’”, contó el periodista, dejando en claro que Suárez finalmente tendrá su regreso a En el barro.

Cuál es el nuevo escándalo de la China Suárez tras la polémica con Leandro Paredes

Catalina Gorostidi salió al cruce de China Suárez tras el descargo que la actriz publicó en redes sociales en medio de su enfrentamiento con Wanda Nara y las versiones que la vinculan con Leandro Paredes. Durante su streaming, la exparticipante de Gran Hermano cuestionó especialmente una de las frases de la actriz y recordó el escándalo que protagonizó con Eugenia Tobal.

En su publicación, la China defendió su carrera artística, criticó los comienzos de Wanda en el espectáculo y apuntó contra las mujeres que se hicieron conocidas por relacionarse con hombres casados. Esa última referencia desató la indignación de Gorostidi.

“Pará, pará, pará, ella dijo de hombres casados. Qué cara dura que es la China Suárez, de hombres casados dice, si ella se levantó a la mitad de los hombres casados de Argentina, la hija de p...”, disparó.

Además, Catalina recordó el episodio que involucró a la actriz con Nicolás Cabré, cuando él estaba en pareja con Eugenia Tobal, y explicó por qué nunca pudo perdonarla.

“Yo no la voy a perdonar nunca a la China Suárez lo que hizo con Eugenia Tobal. A partir de ese momento, en que dijo que Tobal había perdido a su bebito y dijo ‘a mí no me da lástima’, desde ese momento, yo a la China Suárez le hice la cruz”, expresó.

Por último, también puso en duda el éxito artístico que la actriz reivindicó en su descargo y mencionó las funciones en el Gran Rex. Según su mirada, el público iba a ver a Lali Espósito y Peter Lanzani.

“Podés ser exitosa, reina, pero exitosa no sos, sos una pobre fracasada, una mina que se lleva por la guita, que siempre tiene que ser devota al macho”, sentenció.