Desafío visual: encontrá las pelota en la playa antes de los 7 segundos
Sólo los más rápidos y atentos podrán encontrar la pelota oculta en la playa antes de que se agote el tiempo. Este desafío visual no es difícil de ver, pero sí exige reflejos veloces y concentración máxima para lograrlo en menos de 7 segundos.
El reto consiste en localizarla entre la arena, la gente, el agua y las sombrillas. No hace falta ser un genio, pero sí tener una vista aguda y rapidez mental.
La resolución se encuentra al final de la nota. Cronómetro en marcha, el desafío comienza ahora.
Estos acertijos visuales ayudan a agudizar la vista, mejorar la atención y entrenar la rapidez mental, todo mientras te divertís y competís contra vos mismo.
¿Lograste encontrarla a tiempo? ¡Felicidades! Sos un verdadero campeón de los retos virales. Si no fue así, no te desanimes: hay revancha y otra oportunidad para intentarlo.
Solución del desafío visual: la pelota está escondida debajo de una sombrilla, en el sector izquierdo y a la altura del centro de la imagen de la playa.