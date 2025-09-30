Desafío visual: encontrá las pelota en la playa antes de los 7 segundos

Estos acertijos visuales ayudan a agudizar la vista, mejorar la atención y entrenar la rapidez mental, todo mientras te divertís y competís contra vos mismo.

¿Lograste encontrarla a tiempo? ¡Felicidades! Sos un verdadero campeón de los retos virales. Si no fue así, no te desanimes: hay revancha y otra oportunidad para intentarlo.

Solución del desafío visual: la pelota está escondida debajo de una sombrilla, en el sector izquierdo y a la altura del centro de la imagen de la playa.