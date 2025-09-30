En vivo Radio La Red
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío para resolver en menos de 20 segundos: 8³ - 412 + (5² × 2) - 112 + 50 × 2

El reto parece fácil, pero más de uno comete errores. ¿Podés calcularlo correctamente en menos de 20 segundos?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 8³ - 412 + (5² × 2) - 112 + 50 × 2.

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Paso a paso con PEMDAS

  • Exponentes

    • 8³ = 512

    • 5² = 25

      Queda: 512 - 412 + (25 × 2) - 112 + 50 × 2

  • Paréntesis

    • (25 × 2) = 50

      Queda: 512 - 412 + 50 - 112 + 50 × 2

  • Multiplicaciones

    • 50 × 2 = 100

      Queda: 512 - 412 + 50 - 112 + 100

  • Sumas y restas (de izquierda a derecha)

    • 512 - 412 = 100

    • 100 + 50 = 150

    • 150 - 112 = 38

    • 38 + 100 =

Resultado final: 138

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

