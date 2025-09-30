Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 8³ - 412 + (5² × 2) - 112 + 50 × 2.
El reto parece fácil, pero más de uno comete errores. ¿Podés calcularlo correctamente en menos de 20 segundos?
Desafío para resolver en menos de 20 segundos: 8³ - 412 + (5² × 2) - 112 + 50 × 2
Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 8³ - 412 + (5² × 2) - 112 + 50 × 2.
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Paso a paso con PEMDAS
Exponentes
8³ = 512
5² = 25
Queda: 512 - 412 + (25 × 2) - 112 + 50 × 2
Paréntesis
(25 × 2) = 50
Queda: 512 - 412 + 50 - 112 + 50 × 2
Multiplicaciones
50 × 2 = 100
Queda: 512 - 412 + 50 - 112 + 100
Sumas y restas (de izquierda a derecha)
512 - 412 = 100
100 + 50 = 150
150 - 112 = 38
38 + 100 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.