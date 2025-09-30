Revelaron las tres condiciones que debe cumplir Franco Colapinto para seguir en Alpine en 2026

Si bien todas estas variables están sujetas al rendimiento constante en pista, el medio remarca que Colapinto viene cumpliendo con las expectativas, lo que lo deja bien posicionado para la decisión final que Alpine dará a conocer entre octubre y noviembre, según anticipó el propio Briatore.

La relevancia de estos requisitos tiene que ver con el contexto económico y deportivo de la Fórmula 1. Evitar choques implica reducir los gastos en reparaciones, un punto clave en tiempos de límite presupuestario. Mantenerse cerca de Gasly, por su parte, sirve para medir el potencial real en comparación con un piloto establecido. Y mostrar evolución constante es la señal definitiva para justificar una apuesta a futuro.

Alpine confirmó que Colapinto seguirá hasta fin de temporada

Otro dato importante que revela The New York Times es que Colapinto se mantendrá en la butaca de Alpine durante lo que resta del año, mientras los directivos analizan los últimos detalles para tomar la decisión final. Sin embargo, el medio también advierte que nada está garantizado hasta la firma del contrato: “Como es habitual en la F1, la situación se basa en el rendimiento”.

Eso significa que incluso con una inclinación favorable hacia el piloto argentino, cada carrera cuenta y cualquier error podría inclinar la balanza.

Cuenta regresiva para el anuncio oficial

Si se cumplen los plazos que indicó Briatore, Alpine confirmará su alineación para 2026 entre octubre y noviembre, por lo que el anuncio oficial podría ser inminente. En ese escenario, Colapinto podría convertirse en el primer argentino en asegurar continuidad plena en Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane a comienzos de los años 2000, un hito histórico para el automovilismo nacional.

Por ahora, el mensaje es claro: Franco ya está en la pelea final y depende de él mismo mantener su lugar. Si logra seguir sin errores, sostener su ritmo ante Gasly y continuar con su progresión, el sueño de representar a la Argentina en lo más alto del automovilismo mundial será una realidad confirmada.