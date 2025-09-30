Furor en Netflix por el estreno de la nueva temporada de su serie más exitosa en los últimos años

Se trata de Sophie Bael, un personaje inspirado directamente en el libro An Offer from a Gentleman, donde se relata la historia más romántica y soñadora de toda la saga. Sophie, hija ilegítima de un noble, crecerá en un entorno adverso y su vida dará un vuelco cuando cruce caminos con el joven artista Bridgerton.

La showrunner Jess Brownell detalló que el rodaje de la cuarta temporada finalizó en junio de 2025. Explicó además que la postproducción demandará varios meses debido a la complejidad técnica que caracteriza a la serie.

Cada entrega de Bridgerton requiere casi dos años de trabajo entre grabaciones, vestuario, escenografía y montaje. No es casualidad que la ambientación y los trajes se hayan convertido en el sello de identidad de Shondaland, la productora de Shonda Rhimes.

Bridgerton Netflix 2

El elenco de Bridgerton: Temporada 4

Netflix confirmó a gran parte del elenco original. Luke Thompson volverá como Benedict, Luke Newton continuará en el rol de Colin, Nicola Coughlan como Penelope, Jonathan Bailey como Anthony, Simone Ashley como Kate y Claudia Jessie como Eloise.

También estarán presentes Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte y Adjoa Andoh como Lady Danbury, dos pilares fundamentales del universo Bridgerton.

En cuanto a nuevas incorporaciones, la actriz Yerin Ha será la encargada de dar vida a Sophie Bael, la gran protagonista de esta etapa. Junto a ella se sumarán Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei, quienes aportarán diversidad y frescura a la trama.

En contraste, Regé-Jean Page, recordado por su papel como el duque de Hastings en la primera temporada, confirmó que no regresará a la saga.

Bridgerton Netflix 3

Una adaptación más fiel a Julia Quinn en la serie

A diferencia de entregas anteriores, donde los guionistas tomaron licencias narrativas, la cuarta temporada se perfilará como la más fiel a los textos originales de Julia Quinn.

Los lectores encontrarán claras referencias a An Offer from a Gentleman, libro que explora el costado más soñador de Benedict, un personaje que hasta ahora había permanecido en segundo plano.

Este detalle entusiasma a los seguidores de la saga literaria, que llevaban tiempo reclamando una adaptación más cercana a las novelas.

Bridgerton Netflix 4

Cuándo se estrena Bridgerton: Temporada 4 en Netflix

La confirmación del estreno en 2026 generó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos celebraron el anuncio y comenzaron a especular sobre la trama, otros lamentaron la larga espera.

Hasta el estreno, Netflix continuará alimentando la expectativa con adelantos, imágenes promocionales y entrevistas al elenco. Es probable que a lo largo de 2025 se difundan los primeros trailers oficiales.

Mientras tanto, los fanáticos tendrán que conformarse con teorías y debates en redes, donde la comunidad Bridgerton se mantiene activa. El próximo capítulo de esta saga promete ser uno de los más esperados, no solo por la trama romántica, sino también por el desafío de estar a la altura de las expectativas creadas.