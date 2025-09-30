A24.com

El curioso argumento de Alejandro Cipolla tras la detención de Morena Rial: "Los psicólogos no querían..."

En comunicación con Lape Club Social, el abogado Alejandro Cipolla sorprendió con sus declaraciones sobre la detención de Morena Rial.

30 sept 2025, 14:17
El curioso argumento de Alejandro Cipolla tras la detención de Morena Rial: "Los psicólogos no querían..."

La nueva detención de Morena Rial generó sorpresa, incluso para su ex abogado, Alejandro Cipolla. En diálogo con Lape Social Club, contó cómo recibió la noticia y brindó detalles sobre el presente de la hija de Jorge Rial. “Yo la veía que estaba haciendo todo bien”, aseguró el letrado, quien tiempo atrás había dejado de representarla legalmente. También destacó que el conductor no solo mantenía económicamente a su hija, "también es un abuelo muy presente".

Al ser consultado sobre la inesperada decisión judicial, Cipolla reconoció: “La verdad es que sí, yo sabía de que si bien no se podía conseguir psicólogo, pensé que el mismo Poder Judicial iba a designar uno, pero bueno, cuestión que no sucedió”.

Aunque evitó opinar sobre la labor de otros profesionales, fue contundente respecto a la ausencia de Morena en las instancias judiciales: “No me parece adecuado. En todo caso, fue Morena la que no pudo concurrir”. El abogado explicó que la joven había intentado reencauzar su vida: “Yo la veía que estaba haciendo todo bien, estaba tratando de buscar trabajo, ya se había informado a la justicia de que, bueno, mientras tanto la venía solventando. Hace varios meses ya podría haber empezado, ¿no? Es que nadie la quería contratar”.

Sobre esas búsquedas, dio un ejemplo concreto: “Estuvo buscando de cualquier cosa. Teníamos una reunión para hacer un programa de streaming. El tema es que nadie la quería contratar. Imaginate que no la quería atender psicólogos porque no querían verse envueltos en cualquier tipo de escándalo”.

En relación a su paso por la televisión, recordó: “Lo de Carmen (Barbieri) ella quería ir. Pero no hablaba. La bajaron de Carmen. Yo personalmente me ocupé de hablar con infinidades de productoras para ver si podía ser panelista o estar ahí en producción o cualquier cosa. Lo que hizo toda su vida. O lo que amamantó desde chica”.

Mirando hacia adelante, el abogado indicó cuál sería su estrategia: “Lo haría en conjunto con el doctor Pierre y plantearía nuevamente una excarcelación más abierta o un arresto domiciliario. Una excarcelación porque lo podés garantizar con un dispositivo de geolocalización. Una tobillera”.

Finalmente, destacó el rol de Jorge Rial: “Todo el mundo sabía que Jorge la mantenía, se le informó millones de veces. Jorge hizo todo lo que pudo, como abuelo es un abuelo muy presente. Así que no está en interés emigrarle cualquier tipo de responsabilidad. Creo que es un padre que está sufriendo y encima ahora tiene que tratar de estar bien para su nieto”.

¿Qué dijo Jorge Rial de la detención de su hija Morena?

Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena Rial, luego de que la Justicia revocara el lunes su excarcelación por no cumplir con las pautas establecidas para mantenerse bajo esa condición en la causa en la que está imputada por robo agravado a una vivienda en Villa Adelina en enero.

El conductor se expresó el lunes en su programa de streaming Cónclave (Carnaval Stream) tras la nueva detención de su hija, mostrando un fuerte señalamiento hacia las decisiones que ha tomado la joven y su incumplimiento de las normas legales.

"Quiero sacarle tensión a mis compañeros, que están todos angustiados. Les quiero decir tranqui, relax, estoy en el lugar que tengo que estar porque soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios, soy lo que ven y saben absolutamente todo en mi vida", comenzó Rial ante la atenta mirada de sus colegas.

Luego se refirió a la complicada situación que atraviesa su hija: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las normas y las reglas te llames como te llames”.

El conductor dejó en claro que no hay privilegios para su hija: “Mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto, que era almacenero y mozo. Lo único que me dejó era pelito en la afeitadora, no me dejó nada más que eso. Lo que hice fue rompiéndome el cu..”.

