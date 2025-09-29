En vivo Radio La Red
Policiales
entrevista
Noticias A24
EXCLUSIVO A24

Después de dar una entrevista en A24, detuvieron a la sobrina de Sotacuro por el triple crimen de Florencio Varela

Florencia Ibañez, familiar del remisero acusado, fue arrestada en los estudios de A24 luego de dar su versión sobre la noche en que murieron Morena, Lara y Brenda. Contó que acompañó a su tío en un viaje a Florencio Varela, defendió su inocencia y denunció amenazas contra su familia.

Después de dar una entrevista en A24, detuvieron a la sobrina de Sotacuro por el triple crimen de Florencio Varela
En medio de la investigación por el triple femicidio de Morena Verdi (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo (20) en Florencio Varela, apareció la voz de Florencia, sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los detenidos clave en la causa. La joven relató su versión de los hechos y defendió a su tío, al tiempo que aseguró contar con pruebas para despejar las sospechas en su contra.

Después de dar su versión de los hechos, en vivo durante la transmisión de A24, la Policía llegó a los estudios para detener a la mujer que apareció en una de las imágenes como acompañante de Sotacuro en un viaje el día del asesinato a Florencio Varela. "Gracias a dios ahora está más protegida de lo que estaba. Habíamos pedido estar en los medios por la seguridad de su vida", remarcó su abogado en declaraciones a A24 tras la detención e indicó que mañana se le tomará declaración indagatoria.

“Víctor Sotacuro es mi tío. Yo usaba el auto de él porque vivimos juntos. El telepase era mío. Yo lo usaba para salir a andar un rato. Estuve acompañada esa noche, el viernes, y de casualidad me lo cruzó a él”, comenzó su relato la joven.

Según su testimonio, el encuentro ocurrió en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores: “Me lo crucé a las... A las 20, 20.30. Me dijo que necesitaba el auto, que tenía que hacer un viaje. Tenía que ir a buscar un pasajero. Él es remisero. Y le dije que sí, que no tenía problema en darle el auto, y me dijo, 'Es un conocido amigo, ¿querés acompañarme?' Yo y mi acompañante le dijimos que sí.

Florencia aseguró que viajaron con él hasta Florencio Varela. “Fuimos hasta ahí, hasta Florencio Varela, y nos quedamos tomando en un kiosco", contó sobre la espera que hicieron del pasajero. Además, agregó que Sotacuro que el pasajero llegaría "después de tres horas" y quedó en volver al lugar él solo.

La joven destacó que no se bajaron del vehículo en ningún momento: “No bajó para nada, no bajamos ninguno de los tres" aunque reconoció haber estado en ese momento a "unas seis cuadras de la casa" del crimen.

En su relato, aseguró que le pidió a su tío regresar al barrio del Bajo Flores: “Yo le dije que tenía que trabajar. Y le dije, llévanos. Y después, bueno, si querés vení vos sola a buscarlo", comentó sobre lo que acordó con su tío.

Además, precisó que el pasajero a quien esperaba Sotacuro viajaba "de vuelta al Bajo Flores" y detalló que estuvo durante el lapso de espera en comunicación con su tío.

Florencia indicó que regresaron cerca de la 1 de la madrugada: “Y habremos llegado como a las 1 a Bajo Flores. Él regresó a Florencio Varela, entonces".

Al hablar de su tío y referirse a la posible participación de Sotacuro en el crimen, remarcó: “Sí, confío mucho en él" aunque afirmó no conocer "la vida personal" y desconocer a quién iba a buscar a Florencio Varela. "Solo sé que se dedicó toda su vida de remisero y un tiempo trabajó de verdulero”, indicó.

Consultada sobre si temía quedar detenida, contestó sin dudar que "sí" aunque explicó que no cree ir presa porque "tengo todas las pruebas contundentes para demostrar que no estuve". Sobre las pruebas, remarcó: "Tengo el teléfono de las rutas que quedaron en el celular. Tengo el auto también para ofrecer si lo quieren", el cual, compartió, que Sotacuro lo dejó en Quilmes luego de viajar hacia Bolivia.

La joven remarcó que no quiere estar involucrada en el caso: “Yo no quiero estar metida en esto”. Y denunció que su tía fue amenazada tras la masacre: “La amenazaron a mi tía, yo ya no estaba ahí en la casa. Escuché eso de mi tía y después de ahí no quiso volver más al barrio.

