"Descuento por feo": el dueño de un café tuvo una polémica idea y se volvió viral

A partir de esta idea, comenzaron a promocionar el bar en redes sociales y los mismos clientes empezaron también a compartir sus tickets de descuento. Así el lugar que lleva el nombre de Avenida 55 cobró protagonismo por su insólita promoción.

“Les voy a confesar algo: la verdad no me gusta el café con leche porque la única vez que me pedí uno, cuando revisé la factura, noté que me hicieron un descuento sólo por estar feo”, se quejó el usuario Twitter bajo el alias @justBarboza.

También, los dueños del bar sumaron un porcentaje de descuento en la cuenta de aquellos clientes que decidían comer algún tipo de plato sin cebolla. Así lo mostró otro usuario que decidió compartir su ticket.

Luego, con el impacto que tuvo su iniciativa, el dueño volvió a dar declaraciones en los medios y contó que se trató de una broma. “Nos gusta hacer el humor, estamos en tiempo en los que lo que hay que hacer es el humor. El domingo ya le dije a mi mujer que yo creía que eso iba a tener gracia y ella me dijo: ‘a mí no me hace ni gracia’, y basta que lo diga ella para que se haga viral. Ya habéis visto que se os ha ido de las manos”, aseguró Alberto Álvarez en directo en ‘TEM’.