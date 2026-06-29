Salieron a la luz fotos claves de Claudio Barrelier

Ese dato transformó las imágenes incorporadas en una pieza relevante dentro del expediente. Los investigadores buscan determinar con exactitud qué ocurrió durante esas primeras horas, cuáles fueron las decisiones tomadas y si existieron oportunidades para encontrar antes a la adolescente.

La secuencia registrada continúa con otro momento clave. Una segunda fotografía habría sido tomada alrededor de las 20:47 del mismo domingo, cuando un patrullero perteneciente a la Comisaría 13 dejó nuevamente a Barrelier frente a su domicilio. Ese traslado, que en aquel momento formaba parte de las actuaciones iniciales, ahora es revisado bajo otra perspectiva por la Justicia.

La escena se convirtió en uno de los puntos que generan más preguntas dentro de la causa. Los investigadores intentan reconstruir si los procedimientos realizados durante la búsqueda fueron suficientes o si existieron elementos que podrían haber llevado a profundizar la inspección de la vivienda donde, según la hipótesis fiscal, se encontraba la víctima.

El expediente avanza con el objetivo de ordenar cada movimiento ocurrido durante esas horas críticas. Para los investigadores, establecer la cronología resulta fundamental para conocer no solamente cómo ocurrió el crimen, sino también qué acciones se realizaron inmediatamente después.

Uno de los interrogantes centrales gira alrededor de una pregunta que atraviesa toda la investigación: por qué no se concretó un allanamiento en la vivienda de Barrelier durante ese primer procedimiento, considerando que ya había sido mencionado por la familia como una persona vinculada a las últimas horas conocidas de Agostina.

La Justicia analiza si las condiciones existentes en ese momento permitían adoptar otra medida procesal y si la información disponible alcanzaba para justificar una inspección más profunda del lugar. Cada una de esas decisiones ahora forma parte del análisis judicial.





La reconstrucción realizada por los investigadores sostiene que el cuerpo de Agostina habría permanecido dentro de la vivienda durante varias horas. Según esa línea investigativa, recién durante el lunes 25 de mayo se habría producido el retiro del cuerpo y posteriormente el abandono en la zona de barrio Ampliación Ferreyra.

Esa hipótesis convirtió los registros fotográficos en elementos considerados importantes. Las imágenes no solo muestran una intervención policial, sino que también ayudan a ubicar en tiempo y espacio a las personas involucradas en una etapa decisiva del caso.

Mientras continúa la recopilación de pruebas, la fiscalía intenta reconstruir cada minuto de la desaparición de la adolescente. Para eso se revisan testimonios, peritajes, registros de movimientos y todas aquellas evidencias que permitan confirmar o descartar las distintas teorías.

Otro de los aspectos que la investigación mantiene bajo análisis está relacionado con los antecedentes judiciales de Claudio Barrelier. Según consta en la causa, se intenta establecer si durante las primeras actuaciones policiales se realizaron todas las consultas correspondientes sobre el acusado.

Los investigadores señalan que una verificación más profunda podría haber permitido advertir la existencia de una causa previa por privación ilegítima de la libertad, iniciada en mayo de 2025. Ese antecedente pasó a formar parte del expediente actual y es evaluado por las autoridades para determinar su relevancia.

La incorporación de estos datos abrió una nueva etapa en el proceso judicial. No solo se busca determinar la responsabilidad del acusado en el crimen, sino también analizar el contexto completo que rodeó la desaparición de Agostina y las actuaciones posteriores.

El caso generó un fuerte impacto social en Córdoba, especialmente por tratarse de una adolescente cuya desaparición activó una búsqueda que terminó con una investigación por femicidio. Desde el entorno familiar de la víctima reclamaron respuestas y que se esclarezca cada detalle relacionado con el hecho.

Con el avance de la causa, la Justicia concentra sus esfuerzos en responder los interrogantes que todavía permanecen abiertos. Las fotografías recientemente incorporadas representan una parte importante de ese trabajo, ya que permiten observar una secuencia concreta de acontecimientos que hasta ahora solo podía reconstruirse mediante testimonios.

La mirada de los investigadores está puesta en determinar si hubo fallas durante las primeras horas de búsqueda, si se siguieron todos los protocolos correspondientes y si alguna medida pudo haber cambiado el desarrollo de los acontecimientos.

Por el momento, Claudio Barrelier continúa detenido mientras avanza la investigación. La fiscalía sostiene la acusación en su contra y trabaja en reunir todas las pruebas necesarias para sostener la imputación ante la Justicia.

El expediente continúa creciendo con nuevos elementos y cada incorporación puede modificar la reconstrucción final del caso. Las imágenes policiales, los testimonios y los informes técnicos serán determinantes para establecer qué sucedió con Agostina Vega durante las horas más oscuras de una investigación que mantiene en vilo a toda la provincia.