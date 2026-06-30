El pedido de disculpas de Marcela Tauro por sus dichos en el programa de Santiago del Moro: "Fue un horror"

"Cuando lo escuché fue aún peor porque querés por ahí querés decir una cosa y decís otra y no está bien lo que dije", reconoció la panelista.

"Me parece que lo mejor es dar la cara frente a cámara porque me conocen hace 40 años y quiero pedir disculpas, es un horror lo que dije y salió al aire", se sinceró Marcela Tauro arrepentida de su expresión al aire.

Y remarcó que no quiso dar ese mensaje: "No pienso eso obviamente, no quiero ni repetir la palabra porque me hace mal y sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación les quiero pedir disculpas que se han sentido mal obviamente y el dolor que les removí otra vez".

"Soy muy transparente, me equivoqué y pido disculpas. Quise hacerlo en cámara porque acá se transmite con los ojos y gestos lo que yo quiero decir, que es pedir perdón. Reparo en todo, busqué sanar también para que mi hijo no heredara cosas que la madre trae, entonces me parece bueno pedir disculpas", cerró la periodista visiblemente afectada.

"Sos historia de Intrusos, nos pareció un horror por supuesto y nos parecía lo más sano que tengas el espacio para mirar a la cara a la gente y ofrecer las disculpas y entendiendo la gravedad de lo dicho porque eso no se puede cambiar, ya está dicho. Pero sí lo que nosotros creemos que es importante es la reparación: cuando uno se equivoca tiene que reparar lo más rápido posible y el hecho de pedirle disculpas a la gente es reparar en tu propio error", indicó el conductor Rodrigo Lussich tras el descargo de su compañera.