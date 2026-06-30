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Magdalenas caseras: la receta fácil para que salgan doradas y esponjosas

Las magdalenas caseras son uno de los clásicos más elegidos de la repostería casera. Con ingredientes simples y un proceso rápido, se puede lograr un resultado bien esponjoso, con interior suave y una superficie dorada característica.

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Las magdalenas caseras son uno de los clásicos más elegidos de la repostería casera. 

Las magdalenas caseras son uno de los clásicos más elegidos de la repostería casera. 

La elaboración de magdalenas caseras es una de las opciones más simples dentro de la repostería tradicional. Con ingredientes básicos y un procedimiento rápido, se obtiene un resultado suave, aireado y con ese característico copete dorado que las hace irresistibles.

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Esta receta de "Cocina con Carmen", que se encuentra en YouTube, se destaca por su facilidad de preparación y por su esponjosidad, ideales para el desayuno o la merienda.

Magdalenas caseras: ingredientes simples y económicos

  • 3 huevos
  • 170 g de azúcar (más un poco extra para espolvorear)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla o azúcar vainillado
  • 1/4 cucharadita de sal
  • 80 ml de leche
  • 170 ml de aceite de girasol
  • 210 g de harina de trigo
  • 8 g de polvo para hornear (levadura química)
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Magdalenas caseras fáciles: preparación paso a paso

1. Preparar la mezcla base: en un bowl grande, colocar los huevos junto con el azúcar, la vainilla y la sal.

2. Batido inicial: mezclar bien hasta que la preparación se vuelva más clara y espumosa. Esto ayuda a incorporar aire y lograr una mejor textura.

3. Incorporar los líquidos: sin dejar de batir, sumar de a poco la leche y el aceite hasta integrar todo.

4. Agregar los secos: tamizar la harina junto con el polvo para hornear y el bicarbonato. Incorporarlos a la mezcla y unir hasta que no queden grumos.

5. Reposo en frío: cubrir el bowl con film y llevar a la heladera por al menos 30 minutos. Este paso es clave para que las magdalenas tomen mejor forma al hornearse.

6. Preparar el horno: precalentar el horno a 225 °C. Colocar los moldes de papel en una bandeja firme (o usar dos moldes juntos para que no se deformen).

7. Horneado: llenar los moldes hasta 3/4 de su capacidad. Espolvorear azúcar por encima. Al meterlas al horno, bajar inmediatamente la temperatura a 190 °C y cocinar durante unos 15 minutos, hasta que estén doradas.

8. Enfriado: retirar del horno, dejar reposar unos minutos y luego pasar a una rejilla o superficie para que se enfríen por completo.

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