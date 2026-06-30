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El combo de AUH y Tarjeta Alimentar que puede se viene para julio

Mientras la AUH y otras prestaciones de ANSES aumentan un 2,15% por la movilidad, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores. Conocé cuánto cobrarán las familias según la cantidad de hijos y qué otros beneficios pueden sumarse.

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El combo de AUH y Tarjeta Alimentar que puede se viene para julio

El combo de AUH y Tarjeta Alimentar que puede se viene para julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará en julio con el pago de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a alimentos para las familias con hijos. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este beneficio no tendrá aumento durante el mes, ya que no se actualiza por la fórmula de movilidad.

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Mientras la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y las jubilaciones recibirán un incremento del 2,15%, los valores de la Tarjeta Alimentar seguirán siendo los fijados por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio

Los montos continúan siendo los mismos y dependen de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Los valores vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

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AUH con Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Con el aumento del 2,15%, la AUH pasa a $148.049 por hijo. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios recibe mensualmente el 80%, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos quedan de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $118.439,20 de AUH + $72.250 = $190.689,20.
  • 2 hijos: $236.878,40 + $113.299 = $350.177,40.
  • 3 hijos: $355.317,60 + $149.425 = $504.742,60.
  • 4 hijos: $473.756,80 + $149.425 = $623.181,80.
  • 5 hijos: $592.196 + $149.425 = $741.621.
  • 6 hijos: $710.635,20 + $149.425 = $860.060,20.

En algunos casos, las familias pueden cobrar el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud valida automáticamente los controles sanitarios y el calendario de vacunación de los niños menores de cinco años.

Complemento Leche: quiénes reciben un pago extra

Las familias con hijos de hasta dos años y las titulares de la Asignación por Embarazo también perciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Desde julio, este beneficio asciende a $55.841 y se deposita automáticamente junto con la prestación principal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

Cuánto cobra una beneficiaria de la Asignación por Embarazo

Las titulares de la AUE pueden reunir tres beneficios en una misma liquidación:

  • 80% de la Asignación por Embarazo: $118.439,20.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.
  • Complemento Leche: $55.841.

En total, una beneficiaria puede percibir $246.530,20 durante julio.

Qué cobran las madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos también reciben la Tarjeta Alimentar y, durante julio, continuarán cobrando el bono extraordinario de $70.000.

Los montos varían según la cantidad de hijos alcanzados por la Tarjeta Alimentar y se suman al haber previsional actualizado.

Cómo consultar la liquidación

ANSES habilitará las liquidaciones correspondientes a julio desde el 8 de julio.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle del pago ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde también podrán verificar la fecha de cobro, los beneficios liquidados y el monto total que recibirán durante el mes.

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