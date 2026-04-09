Llevó a su perra a la veterinaria para bañarla, se la entregaron muerta y ahora recibió una indemnización millonaria

Aunque las pericias realizadas no pudieron establecer con exactitud la causa de la muerte, el juez destacó las inconsistencias en las explicaciones brindadas por el establecimiento y la ausencia de una reconstrucción clara de los hechos previos al deceso.

La cifra millonaria que deberá pagar la veterinaria

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El fallo hizo lugar a la demanda y condenó al local a pagar una indemnización total de $17.164.000, monto que supera ampliamente los cerca de 3 millones de pesos reclamados inicialmente. La suma comprende el valor de la mascota, los gastos derivados del hecho y un reconocimiento especial por daño moral, considerando el fuerte vínculo afectivo entre la dueña y su perra, con la que convivía desde hacía años.

A este monto se agregarán intereses desde la fecha del hecho (enero de 2023) y las costas del juicio.

Una causa penal vinculada al caso había sido desestimada previamente, por lo que el reclamo se resolvió exclusivamente en la vía civil, bajo el marco de la responsabilidad por el servicio prestado.

El establecimiento deberá cumplir con el pago de la indemnización establecida en la sentencia dictada por el juez Bernardo Diez.