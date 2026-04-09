En enero de 2023, la abogada Patricia Stadler llevó a su perra Juanita, una bulldog francés de 7 años, a una veterinaria ubicada sobre la Avenida Constitución de Mar del Plata para realizarle un servicio habitual de baño y corte de pelo.
Después de que su bulldog francés muriera mientras estaba bajo el cuidado de la veterinaria, la dueña obtuvo una indemnización en un fallo civil que reconoció el vínculo afectivo con su mascota.
Llevó a su perra a la veterinaria para bañarla, se la entregaron muerta y ahora recibió una indemnización millonaria
En enero de 2023, la abogada Patricia Stadler llevó a su perra Juanita, una bulldog francés de 7 años, a una veterinaria ubicada sobre la Avenida Constitución de Mar del Plata para realizarle un servicio habitual de baño y corte de pelo.
La mascota ingresó al local sin aparentar ningún malestar. Horas después, la mujer recibió un llamado inesperado: desde el establecimiento le informaron que el animal se había descompensado mientras la atendían. Luego, al llegar al lugar, la noticia fue aún más devastadora: Juanita estaba muerta.
La dueña inició una demanda civil contra el establecimiento. El caso fue tramitado en el Juzgado Civil y Comercial N° 12 de Mar del Plata, a cargo del juez Bernardo Diez.
En la sentencia, el magistrado determinó que la perra “ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”, en el contexto del servicio que Stadler había contratado.
Aunque las pericias realizadas no pudieron establecer con exactitud la causa de la muerte, el juez destacó las inconsistencias en las explicaciones brindadas por el establecimiento y la ausencia de una reconstrucción clara de los hechos previos al deceso.
El fallo hizo lugar a la demanda y condenó al local a pagar una indemnización total de $17.164.000, monto que supera ampliamente los cerca de 3 millones de pesos reclamados inicialmente. La suma comprende el valor de la mascota, los gastos derivados del hecho y un reconocimiento especial por daño moral, considerando el fuerte vínculo afectivo entre la dueña y su perra, con la que convivía desde hacía años.
A este monto se agregarán intereses desde la fecha del hecho (enero de 2023) y las costas del juicio.
Una causa penal vinculada al caso había sido desestimada previamente, por lo que el reclamo se resolvió exclusivamente en la vía civil, bajo el marco de la responsabilidad por el servicio prestado.
El establecimiento deberá cumplir con el pago de la indemnización establecida en la sentencia dictada por el juez Bernardo Diez.