Día del Encargado: por qué se celebra el 2 de octubre

Francella, el actor que puso foco en los encargados de edificios

Diseño sin título (6).jpg El Encargado en Disney+: Guillermo Francella vuelve con grandes novedades en la cuarta temporada.

Más allá de la labor cotidiana, en los últimos tiempos el rol del encargado volvió a cobrar relevancia de la mano de Guillermo Francella, quien protagonizó la serie argentina “El Encargado”, estrenada el 26 de octubre de 2022 y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En la ficción, el actor interpretó a Eliseo, el encargado de un exclusivo edificio en Barrancas de Belgrano, cuya vida cotidiana combinaba humor y suspenso mientras buscaba mantener el control sobre los residentes y ampliar su influencia en el sector.