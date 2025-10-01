En vivo Radio La Red
Día del Encargado: por qué se celebra el 2 de octubre

El 2 de octubre se celebra en Argentina el Día del Encargado, en homenaje a quienes se ocupan del cuidado y la administración de los inmuebles.

Cada 2 de octubre, Argentina celebra el Día del Encargado de Edificio.

En Argentina, el Día del Encargado de Edificio se celebra el 2 de octubre, en reconocimiento a quienes se ocupan del cuidado y la administración de los edificios, y para recordar la creación de la primera organización sindical del sector.

Ese mismo día, en 1942, se fundó el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (SUEYACR), con el objetivo de representar a trabajadores que hasta entonces no contaban con categoría profesional ni protección sindical.

Con la sanción de la ley 13.512/48 de Propiedad Horizontal en 1949, se abrió la posibilidad de vender las unidades de un edificio de manera individual, transformando la organización de los consorcios. En 1959, el sindicato cambió su nombre a Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), que continúa vigente y defiende los derechos del sector.

Según el Convenio Colectivo de Trabajo 589/2010, el 2 de octubre constituye un día franco para los encargados de edificios. En caso de prestar servicio, la jornada se abona como feriado: se paga doble si se trabaja o se aplica un plus del 20% si se toma libre.

Francella, el actor que puso foco en los encargados de edificios

Más allá de la labor cotidiana, en los últimos tiempos el rol del encargado volvió a cobrar relevancia de la mano de Guillermo Francella, quien protagonizó la serie argentina “El Encargado”, estrenada el 26 de octubre de 2022 y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En la ficción, el actor interpretó a Eliseo, el encargado de un exclusivo edificio en Barrancas de Belgrano, cuya vida cotidiana combinaba humor y suspenso mientras buscaba mantener el control sobre los residentes y ampliar su influencia en el sector.

