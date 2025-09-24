En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Guillermo Francella
CINE NACIONAL

Netflix: Guillermo Francella y Luis Brandoni arrasan con la comedia argentina más vista

Esta película llegó a Netflix con Guillermo Francella y Luis Brandoni, una dupla que emociona en una historia de amistad y segundas oportunidades.

Netflix: Guillermo Francella y Luis Brandoni arrasan con la comedia argentina más vista.

Netflix: Guillermo Francella y Luis Brandoni arrasan con la comedia argentina más vista.

La llegada de películas a las plataformas de streaming suele funcionar como un segundo gran estreno. Eso mismo ocurre con "Mi obra maestra", una comedia disponible en Netflix que tiene como protagonistas a dos de los nombres más emblemáticos de la ficción argentina: Guillermo Francella y Luis Brandoni.

Leé también La nueva comedia romántica de Netflix que acaba de estrenarse y se convirtió en furor
La nueva comedia romántica de Netflix que acaba de estrenarse y se convirtió en furor. (Foto: archivo)

Este film mezcla humor ácido, ternura y reflexiones profundas sobre la amistad, el paso del tiempo y la necesidad de reinventarse cuando parece que todo está perdido.

La película, de una hora y 40 minutos de duración, fue dirigida por Gastón Duprat. Su hermano Andrés Duprat asumió la escritura del guion, mientras que Mariano Cohn se encargó de la producción.

Mi obra maestra Netflix 3

De qué trata "Mi obra maestra" en Netflix

La historia gira en torno a Arturo Silva (Guillermo Francella), un galerista encantador, sofisticado, pero absolutamente falto de escrúpulos. Maneja su propia galería en el centro de Buenos Aires, ciudad que lo apasiona.

Por otro lado está Renzo Nervi (Luis Brandoni), un pintor en decadencia con un carácter difícil, malhumorado y sin casi recursos económicos. Vive prácticamente en la indigencia, sostenido apenas por la ayuda de su único alumno.

El vínculo entre ambos personajes es el núcleo de la trama. Arturo intenta reflotar la carrera de Renzo a cualquier precio. Pero los obstáculos no tardan en aparecer, y la historia se transforma en una mezcla de comedia y drama con giros inesperados. En medio de esa lucha, Arturo concibe un plan desesperado y arriesgado que puede cambiar su destino y el de su amigo para siempre.

Mi obra maestra 2.jpg

El elenco que acompaña a Francella y Brandoni

  • Guillermo Francella
  • Luis Brandoni
  • Raúl Arévalo
  • Andrea Frigerio
  • María Soldi
  • Mónica Duprat
  • Mahmoud Azim
  • Santiago Korovsky
  • Julio Marticorena
  • Alejandro Paker

Los escenarios donde se filmó "Mi obra maestra"

La película no solo destaca por sus actuaciones, sino también por sus escenarios. Fue rodada en distintos puntos de Jujuy, Argentina, con paisajes icónicos como la Quebrada de Humahuaca, la Cuesta de Lipán y el Cerro de los Siete Colores.

También hubo escenas filmadas en la provincia de Buenos Aires. Otro punto clave del rodaje fue el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, en Brasil. Estos espacios aportan un marco visual imponente que refuerza la historia.

Mi obra maestra Netflix 1

La dupla Francella-Brandoni, una fórmula infalible

El éxito de la película también se explica por la química entre Guillermo Francella y Luis Brandoni. Ambos tienen trayectorias extensas en el cine, el teatro y la televisión, y juntos conforman una dupla con un magnetismo especial.

Francella aporta su carisma y capacidad para transitar entre la comedia y el drama. Brandoni, con su estilo más sobrio y crítico, equilibra esa energía. El resultado es una interacción actoral que convierte a Mi obra maestra en un relato atractivo y entrañable.

Netflix y el redescubrimiento de "Mi obra maestra"

Aunque se estrenó en salas de cine en 2018, el desembarco en Netflix le dio nueva vida a la película. Hoy llega a públicos que no pudieron verla en su momento, y también a espectadores internacionales que descubren en ella un cine argentino de calidad, con historias universales y paisajes impactantes.

Mi obra maestra Netflix 2

Las plataformas de streaming permiten que filmes como este no queden en el olvido, sino que tengan una segunda oportunidad. En el caso de Mi obra maestra, esa visibilidad está generando comentarios positivos y un renovado interés por el cine argentino contemporáneo.

Por qué ver "Mi obra maestra" en Netflix

Más allá del mundo del arte, Mi obra maestra habla de amistad, lealtad y segundas oportunidades. La película muestra cómo, incluso en medio de conflictos, decepciones y planes descabellados, el vínculo humano puede resistir y transformarse.

Ese mensaje, envuelto en humor y emoción, explica por qué la película sigue generando impacto años después de su estreno original.

Tráiler de "Mi obra maestra" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Guillermo Francella Luis Brandoni película
Notas relacionadas
Nicole Kidman brilla en Netflix con la serie más atrapante y tan solo tiene 8 episodios
Si te gustó Legado en Netflix con José Coronado, esta serie corta es la más recomendada
Netflix estrenó la nueva serie de los creadores de La casa de papel y ya es la más vista en el mundo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar