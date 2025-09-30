Guillermo Francella arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a ser furor

Lo que comienza como un flechazo se convierte en una relación atravesada por la pasión y los desencuentros. El relato alterna entre el humor típico de Francella y el costado melancólico de un hombre común que busca un ideal inalcanzable. Esa combinación fue clave para que la película conectara con públicos diversos, desde parejas jóvenes hasta familias enteras que acudieron al cine en su estreno.

Uno de los grandes atractivos del film fue su elenco. Acompañando a Guillermo Francella aparece Araceli González, quien interpreta a Tati, la mujer que cambia la vida del protagonista. La química entre ambos fue uno de los puntos más elogiados por la crítica y el público.

Cada uno aportó matices a la historia, contribuyendo a que la película se sintiera cercana y auténtica, reflejando tanto el costado cómico como el dramático de la vida urbana.

Francella brilla en "Un día en el paraíso"

El recorrido de Guillermo Francella en cine y televisión lo transformó en un verdadero fenómeno. Sus trabajos encuentran siempre un nuevo aire en plataformas digitales. El carisma, la capacidad para manejar distintos registros y una presencia escénica inconfundible hacen que sus películas logren permanecer vigentes, aun décadas después de su estreno.

En Un día en el paraíso, Francella no interpreta a un héroe tradicional, sino a un hombre con frustraciones y anhelos imposibles, un personaje que resuena con espectadores que lo conocieron en la televisión de los años 80 y 90, y también con quienes lo descubren hoy en el streaming.

Tres películas de Francella para ver en Netflix

Además de Un día en el paraíso, Netflix ofrece otras opciones con Guillermo Francella que vale la pena redescubrir:

El secreto de sus ojos (2009): ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada junto a Ricardo Darín y Soledad Villamil.

ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada junto a Ricardo Darín y Soledad Villamil. Mi obra maestra (2018): una comedia ácida ambientada en el mundo del arte en Buenos Aires. Francella interpreta a un galerista encantador y sin escrúpulos, acompañado por Luis Brandoni en una dupla que brilló en pantalla.

una comedia ácida ambientada en el mundo del arte en Buenos Aires. Francella interpreta a un galerista encantador y sin escrúpulos, acompañado por Luis Brandoni en una dupla que brilló en pantalla. Granizo (2022): en este film interpreta a un meteorólogo que pasa de ser una celebridad a convertirse en el enemigo público número uno tras fallar en una predicción. Una historia sobre la caída y la resiliencia que combina humor y drama.

La vigencia de "Un día en el paraíso" en Netflix

Que esta película vuelva a despertar interés dos décadas después de su estreno no es casualidad. El relato conecta con emociones universales: la búsqueda de sueños, el desencuentro amoroso, el deseo de encontrar un lugar en el mundo. La interpretación de Francella y Araceli González aporta frescura y química, mientras que el guion mantiene un equilibrio entre lo ligero y lo profundo.

El fenómeno que fue en su estreno, cuando atrajo a miles de espectadores al cine, se repite ahora en Netflix con nuevas generaciones que la descubren por primera vez. Un día en el paraíso demuestra que algunas historias nunca pierden actualidad, especialmente cuando están protagonizadas por figuras que dejaron huella en la cultura popular.

Tráiler de la película "Un día en el paraíso"