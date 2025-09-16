Día del Profesor: por qué se celebra cada 17 de septiembre en Argentina

Una de sus frases más recordadas resume esa idea: “Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”. A través de su labor, Estrada contribuyó a sentar las bases de un sistema educativo orientado no solo a la instrucción académica, sino también al desarrollo del pensamiento crítico y la responsabilidad ciudadana.

El 17 de septiembre de 1894, Estrada falleció en Asunción del Paraguay, a los 52 años. La relevancia de su figura quedó reflejada en el homenaje que recibió tras su muerte: fue velado en la Catedral Metropolitana con honores equivalentes a los de un general de división, y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.

Frases célebres de José Manuel Estrada

“Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.

“Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.

“Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”.