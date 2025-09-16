En vivo Radio La Red
Impactante video: intentó robar cables del tren Mitre y casi muere electrocutado

El hecho ocurrió este lunes a la madrugada en Empalme Maldonado, en el barrio porteño de Palermo. Las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el sospechoso.

Un intento de robo de cables en la línea Mitre fue desactivado en la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Palermo, gracias al monitoreo de cámaras de seguridad recientemente reforzadas. El sospechoso, un joven de 24 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió cerca de las 2.30 de la mañana en la zona conocida como Empalme Maldonado, un punto clave para la operación ferroviaria ubicado a la altura de la avenida Belisario Roldán. Según informó Trenes Argentinos, la detección fue posible gracias a una torre móvil de seguridad instalada en el sector, equipada con un domo de 360 grados que permitió advertir la presencia del sospechoso.

Así fue la secuencia del intento de robo

La grabación difundida por Trenes Argentinos muestra cómo el hombre ingresó a la zona de vías y comenzó a manipular cables, presumiblemente con intención de sustraerlos. De inmediato se activó el protocolo de alerta en el Centro de Monitoreo, que dio aviso al personal de seguridad.

“Desde el centro de monitoreo se dio aviso inmediato a personal de seguridad, que llegó al lugar y logró disuadir el hecho”, explicaron desde la empresa estatal.

El intento de robo no llegó a concretarse y no se produjo daño a la infraestructura ferroviaria.

Podría haber sido una tragedia

Un dato clave es que, al momento del hecho, la vía se encontraba sin energía eléctrica debido a obras programadas en los ramales Mitre y Suárez. Esta circunstancia fue determinante para que el episodio no terminara en una tragedia.

“De encontrarse la vía energizada, el ladrón podría haber muerto electrocutado”, indicaron voceros de la empresa. La manipulación de los cables en condiciones normales hubiera puesto en riesgo la vida del sospechoso por el alto voltaje que circula por el tercer riel.

Tras ser reducido, el joven fue entregado a agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), que lo trasladaron a la comisaría correspondiente de la línea Mitre. Allí se corroboró que no llegó a sustraer ni dañar bienes públicos.

El caso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, con la secretaría N° 15 a cargo de la doctora Verónica Martina Lara.

