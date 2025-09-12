En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Chocolate
Septiembre
Efeméride

Dia del Chocolate: por qué se celebra el 13 de septiembre y qué beneficios tiene para la salud

El 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una fecha que rinde homenaje a dos grandes figuras.

El Día del Chocolate se celebra el 13 de septiembre.

El Día del Chocolate se celebra el 13 de septiembre.

Este sábado 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, en homenaje a dos grandes figuras relacionadas con este alimento que conquista paladares en todo el mundo: Roald Dahl, el célebre autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate, y Milton S. Hershey, fundador de The Hershey Chocolate Company, nacidos en esta fecha. Esta coincidencia llevó a que en 1995 se instaurara oficialmente esta festividad en Francia, con el respaldo de Estados Unidos.

Leé también Atentado a las Torres Gemelas: el argentino que predijo la tragedia del 11 de septiembre
Este jueves 11 de septiembre de 2025 se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York

El cacao, principal ingrediente del chocolate, tiene su origen en Centroamérica y Ecuador, donde los pueblos indígenas cultivaban el cacao desde hace miles de años. Estos pueblos lo utilizaban no solo como bebida ritual, sino también como moneda de intercambio.

Al llegar los europeos, el cacao se transformó y comenzó a consumirse en forma de bebida dulce. Así nació el chocolate tal como se conoce en la actualidad, una mezcla de cacao, azúcar y otros ingredientes. Hoy en día, países como Brasil, México, Ecuador y Venezuela continúan siendo grandes productores de cacao, mientras que las fábricas de chocolate se localizan principalmente en países industrializados como Estados Unidos, Suiza e Italia.

Beneficios del Cacao: un Superalimento para la Salud

cacao

El cacao, especialmente en su forma más pura, sin aditivos como azúcar o leche, es un verdadero superalimento. Este ingrediente, base del chocolate, tiene numerosos beneficios respaldados por estudios científicos. A continuación, se detallan los principales efectos positivos que el cacao puede ofrecer para la salud:

1. Propiedades antioxidantes

El cacao es una de las fuentes más ricas en antioxidantes, en particular flavonoides como las catequinas y epicatequinas. Estos compuestos protegen las células del daño causado por los radicales libres, previniendo el envejecimiento celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Para maximizar estos beneficios, es crucial optar por chocolates con un alto porcentaje de cacao, preferiblemente del 70% o más. Los chocolates con mayor concentración de cacao contienen una mayor cantidad de antioxidantes y menor cantidad de azúcar, lo que hace que los beneficios sean más notables.

2. Salud cardiovascular

El cacao favorece una mejor salud cardiovascular. Los flavonoides del cacao ayudan a reducir la presión arterial, mejorar la circulación sanguínea y aumentar la elasticidad de los vasos sanguíneos. Estos efectos contribuyen a una reducción significativa del riesgo de enfermedades del corazón, como los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares.

Los beneficios cardiovasculares del cacao son más prominentes cuando se consume chocolate con un porcentaje alto de cacao, ya que estos productos ofrecen más flavonoides y menos azúcares añadidos.

3. Beneficios cognitivos

El cacao también tiene un impacto positivo en la función cerebral. El consumo de cacao ha demostrado mejorar la memoria, la concentración y las habilidades cognitivas generales. Los compuestos bioactivos presentes en el cacao estimulan la producción de serotonina y feniletilamina, neurotransmisores que están asociados con una mejora en el estado de ánimo y la reducción del estrés.

Al elegir chocolate con un alto porcentaje de cacao, se incrementan los beneficios cognitivos, ya que este tipo de chocolate tiene más de los compuestos activos esenciales para la salud cerebral.

4. Control del peso

El cacao puro también puede ayudar en el control del peso. Las grasas saludables que contiene, como el ácido oleico y el ácido esteárico, pueden inducir una mayor sensación de saciedad, lo que previene el exceso de comida. Además, el cacao tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que no causa picos de insulina en el organismo, ayudando a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

Para obtener estos beneficios, es recomendable consumir chocolate con un alto contenido de cacao, ya que los chocolates con menor porcentaje de cacao suelen tener más azúcar, lo cual anula parte de estos efectos.

cacao

5. Prevención de enfermedades crónicas

El cacao, con su alto contenido de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, juega un papel importante en la prevención de enfermedades crónicas. Al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación, el cacao puede ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2 y problemas relacionados con la inflamación crónica, como los trastornos cardiovasculares.

Nuevamente, los chocolates con mayor porcentaje de cacao son los que ofrecen estos beneficios, dado que contienen mayor cantidad de compuestos activos que protegen contra la inflamación y mejoran la función metabólica.

6. Beneficios para la piel

El cacao también es un aliado para la salud de la piel. Gracias a sus antioxidantes, ayuda a proteger la piel de los daños causados por la radiación ultravioleta y mejora la elasticidad y la hidratación. Además, su consumo regular puede retrasar el envejecimiento prematuro y proteger la piel de las arrugas.

Para obtener estos beneficios, es recomendable elegir chocolate con un alto porcentaje de cacao, ya que los productos con más cacao tienen una mayor concentración de antioxidantes que benefician la piel.

7. Mejora del estado de animo

El cacao es conocido por mejorar el estado de ánimo, debido a su capacidad para aumentar los niveles de serotonina y endorfinas, neurotransmisores que juegan un papel clave en la regulación del ánimo. Consumir cacao puede reducir el estrés, la ansiedad y promover una sensación general de bienestar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Chocolate Septiembre Hacks
Notas relacionadas
Día del Programador: la curiosa explicación de por qué este año se celebra el 13 de septiembre
Los verdaderos motivos de por los qué Morena Rial no ve a su hijo hace meses
Antipasto casero: cómo preparar la entrada italiana que conquista a todo el mundo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar