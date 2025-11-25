Día del Químico: por qué se conmemora el 26 de noviembre en Argentina

Qué abarca la química y dónde se aplica

La química estudia la materia en todas sus formas: su estructura, composición, propiedades y las transformaciones que atraviesa. Este conocimiento sostiene procesos que van desde la elaboración de medicamentos hasta la producción industrial, la investigación ambiental y la innovación tecnológica.

Las áreas laborales donde se desempeñan los profesionales incluyen:

Laboratorios clínicos y farmacéuticos

Industrias químicas y agroindustriales

Instituciones científicas y universidades

Sectores dedicados al desarrollo de materiales, alimentos y productos de consumo

Carreras vinculadas a la disciplina

Entre las formaciones relacionadas con este campo se encuentran:

Químico clínico

Química industrial

Ingeniería química

Química farmacéutica

Bioquímica diagnóstica

Química de los alimentos

Biólogo

Tecnólogo químico

Químico analítico

Químico Farmacéutico Biólogo

La química en el mundo actual

Lejos de limitarse a sus ramas tradicionales, la química del siglo XXI integra avances de diversas áreas, desde la biotecnología hasta los materiales avanzados y la nanociencia. Su capacidad para generar conocimiento aplicable en múltiples sectores la convierte en un pilar para los desafíos científicos y productivos que vienen