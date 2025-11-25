Día del Químico: por qué se conmemora el 26 de noviembre en Argentina

Cada 26 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Químico, una jornada destinada a destacar el rol esencial que cumplen los profesionales de esta disciplina en la investigación, la industria y el desarrollo tecnológico.
Cada 26 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Químico, una jornada destinada a destacar el rol esencial que cumplen los profesionales de esta disciplina en la investigación, la industria y el desarrollo tecnológico.
La fecha recuerda la obtención del primer doctorado en Química del país, logrado en 1901 por Enrique Herrero Ducloux en la Universidad de Buenos Aires. Ese hito académico posicionó a la química como un área estratégica para el crecimiento científico nacional.
Herrero Ducloux, nacido en España y posteriormente nacionalizado argentino, dejó una marca profunda en el ámbito educativo y científico. En 1919, asumió como decano de la entonces naciente Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Plata, consolidándose como una figura clave en la formación de nuevas generaciones de químicos.
En la introducción de su tesis, Ducloux describía el espíritu de la época, subrayando la importancia práctica de la disciplina para el desarrollo productivo de la Argentina.
Qué abarca la química y dónde se aplica
La química estudia la materia en todas sus formas: su estructura, composición, propiedades y las transformaciones que atraviesa. Este conocimiento sostiene procesos que van desde la elaboración de medicamentos hasta la producción industrial, la investigación ambiental y la innovación tecnológica.
Las áreas laborales donde se desempeñan los profesionales incluyen:
Laboratorios clínicos y farmacéuticos
Industrias químicas y agroindustriales
Instituciones científicas y universidades
Sectores dedicados al desarrollo de materiales, alimentos y productos de consumo
Carreras vinculadas a la disciplina
Entre las formaciones relacionadas con este campo se encuentran:
Químico clínico
Química industrial
Ingeniería química
Química farmacéutica
Bioquímica diagnóstica
Química de los alimentos
Biólogo
Tecnólogo químico
Químico analítico
Químico Farmacéutico Biólogo
La química en el mundo actual
Lejos de limitarse a sus ramas tradicionales, la química del siglo XXI integra avances de diversas áreas, desde la biotecnología hasta los materiales avanzados y la nanociencia. Su capacidad para generar conocimiento aplicable en múltiples sectores la convierte en un pilar para los desafíos científicos y productivos que vienen