Trends
Día
Argentina
Efeméride

Día del Químico: por qué se conmemora el 26 de noviembre en Argentina

La jornada rinde homenaje a un hito histórico para la química nacional y destaca la importancia de esta disciplina en el desarrollo científico y productivo del país.

Cada 26 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Químico, una jornada destinada a destacar el rol esencial que cumplen los profesionales de esta disciplina en la investigación, la industria y el desarrollo tecnológico.

La fecha recuerda la obtención del primer doctorado en Química del país, logrado en 1901 por Enrique Herrero Ducloux en la Universidad de Buenos Aires. Ese hito académico posicionó a la química como un área estratégica para el crecimiento científico nacional.

Herrero Ducloux, nacido en España y posteriormente nacionalizado argentino, dejó una marca profunda en el ámbito educativo y científico. En 1919, asumió como decano de la entonces naciente Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Plata, consolidándose como una figura clave en la formación de nuevas generaciones de químicos.

Enrique-Herrero-Ducloux

En la introducción de su tesis, Ducloux describía el espíritu de la época, subrayando la importancia práctica de la disciplina para el desarrollo productivo de la Argentina.

Qué abarca la química y dónde se aplica

La química estudia la materia en todas sus formas: su estructura, composición, propiedades y las transformaciones que atraviesa. Este conocimiento sostiene procesos que van desde la elaboración de medicamentos hasta la producción industrial, la investigación ambiental y la innovación tecnológica.

Las áreas laborales donde se desempeñan los profesionales incluyen:

  • Laboratorios clínicos y farmacéuticos

  • Industrias químicas y agroindustriales

  • Instituciones científicas y universidades

  • Sectores dedicados al desarrollo de materiales, alimentos y productos de consumo

Carreras vinculadas a la disciplina

Entre las formaciones relacionadas con este campo se encuentran:

  • Químico clínico

  • Química industrial

  • Ingeniería química

  • Química farmacéutica

  • Bioquímica diagnóstica

  • Química de los alimentos

  • Biólogo

  • Tecnólogo químico

  • Químico analítico

  • Químico Farmacéutico Biólogo

La química en el mundo actual

Lejos de limitarse a sus ramas tradicionales, la química del siglo XXI integra avances de diversas áreas, desde la biotecnología hasta los materiales avanzados y la nanociencia. Su capacidad para generar conocimiento aplicable en múltiples sectores la convierte en un pilar para los desafíos científicos y productivos que vienen

