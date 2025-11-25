Día Nacional del Humorista: por qué se celebra el 26 de noviembre y quién inspiró la fecha

fontanarrosa

Fanático de Rosario Central, Fontanarrosa logró unir fútbol, literatura y humor de una manera única, acercando la lectura a públicos que no siempre se vinculaban con los libros.

A pesar de convivir con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) durante sus últimos años, siguió escribiendo y participando de actividades culturales hasta su fallecimiento en 2007, siempre rodeado del respeto y el afecto de sus lectores.

La fecha del 26 de noviembre no solo recuerda su nacimiento. También busca reconocer a todos los humoristas que, desde distintos lenguajes y escenarios, construyen una mirada crítica y sensible sobre la realidad argentina a través de la risa.