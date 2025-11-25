Día Nacional del Humorista: por qué se celebra el 26 de noviembre y quién inspiró la fecha

Cada 26 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Humorista, una fecha que recuerda el nacimiento de Roberto “El Negro” Fontanarrosa y que busca homenajear a quienes hacen de esta profesión una forma de mirar y contar el mundo.
Roberto “El Negro” Fontanarrosa, ícono del humor gráfico y la literatura argentina, inspiró la creación del Día Nacional del Humorista en 2015.
La jornada fue instaurada por la Ley 27.100 en 2015 y tomó como referencia el día en que nació el artista rosarino, en 1944, convertido con el tiempo en una figura esencial del humor gráfico y la literatura argentina.
Fontanarrosa fue mucho más que un dibujante. Desde muy joven comenzó a publicar en revistas como Boom, Hortensia y Satiricón, hasta que en los años setenta llegó al diario Clarín, donde su viñeta diaria se convirtió en una de las secciones más leídas. Su mezcla de ironía, lenguaje popular y una mirada muy propia definió un estilo que aún hoy se reconoce con facilidad.
Entre sus personajes más emblemáticos aparecen Inodoro Pereyra y su perro Mendieta, un gaucho desafiante, reflexivo y entrañable que dialoga con la tradición criolla desde el humor. También dio vida a Boogie, el aceitoso, un personaje implacable que funciona como crítica al mundo de la violencia y los mercenarios. Su obra incluye además relatos célebres como “19 de diciembre de 1971”, cuentos reunidos en El mundo ha vivido equivocado y Puro fútbol, y una producción literaria que abarca novelas, guiones e ilustraciones como las que realizó para El Martín Fierro.
Fanático de Rosario Central, Fontanarrosa logró unir fútbol, literatura y humor de una manera única, acercando la lectura a públicos que no siempre se vinculaban con los libros.
A pesar de convivir con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) durante sus últimos años, siguió escribiendo y participando de actividades culturales hasta su fallecimiento en 2007, siempre rodeado del respeto y el afecto de sus lectores.
La fecha del 26 de noviembre no solo recuerda su nacimiento. También busca reconocer a todos los humoristas que, desde distintos lenguajes y escenarios, construyen una mirada crítica y sensible sobre la realidad argentina a través de la risa.