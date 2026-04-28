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Aguinaldo de mitad de año 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo se calcula

Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que llegará antes de las vacaciones invierno.

Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario

Se acerca la fecha de cobro del primer Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que llegará antes de las vacaciones invierno. 

En junio se abona la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo de mitad de año. Se trata de un ingreso extra correspondiente al primer semestre, que según la Ley de Contrato de Trabajo deben percibir los trabajadores en relación de dependencia y jubilados.

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El aguinaldo se divide en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre correspondiente.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de junio 2026 y quiénes lo cobran?

La fecha límite legal es el 30 de junio de 2026. La normativa establece además una tolerancia de hasta cuatro días hábiles para su acreditación.

Cobran el aguinaldo:

  • Trabajadores en relación de dependencia (sector público y privado).
  • Personal de casas particulares registrado.
  • Trabajadores rurales.
  • Jubilados y pensionados: se paga junto con el haber mensual, según el calendario que suele comenzar alrededor del 9 de junio, de acuerdo con la terminación del DNI.

En tanto, del aguinaldo quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas que no tengan empleados a cargo, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales.

Cómo se calcula el aguinaldo en 2026

Aguinaldo_pago

El monto equivale al 50% de la mejor remuneración bruta mensual del período enero-junio.

  • Si trabajaste todo el semestre:

    Mejor sueldo ÷ 2

  • Si trabajaste menos tiempo:

    (Mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados

Los períodos incompletos se calculan de manera proporcional por días.

Ejemplo (mejor sueldo de $1.000.000):

  • 6 meses completos → $500.000
  • 4 meses trabajados → $333.333

Qué pasa si no se cumplen los plazos de pago del aguinaldo

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar multas. Entre ellas se encuentra la obligación de pagar los intereses correspondientes por los días de atraso, así como posibles sanciones administrativas determinadas por la autoridad laboral, que considera la gravedad de la falta y la cantidad de trabajadores afectados.

Además, los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago adeudado, lo que podría incluir también el pago de intereses y costas en caso de avanzar a una instancia judicial. Todas estas medidas buscan garantizar que los trabajadores reciban el aguinaldo completo y a tiempo, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

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