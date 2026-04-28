Aguinaldo de mitad de año 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo se calcula

Cobran el aguinaldo:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público y privado).

(sector público y privado). Personal de casas particulares registrado .

. Trabajadores rurales .

. Jubilados y pensionados: se paga junto con el haber mensual, según el calendario que suele comenzar alrededor del 9 de junio, de acuerdo con la terminación del DNI.

En tanto, del aguinaldo quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas que no tengan empleados a cargo, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales.

Cómo se calcula el aguinaldo en 2026

Aguinaldo_pago

El monto equivale al 50% de la mejor remuneración bruta mensual del período enero-junio.

Si trabajaste todo el semestre: Mejor sueldo ÷ 2

Si trabajaste menos tiempo: (Mejor sueldo ÷ 12) × meses trabajados

Los períodos incompletos se calculan de manera proporcional por días.

Ejemplo (mejor sueldo de $1.000.000):

6 meses completos → $500.000

4 meses trabajados → $333.333

Qué pasa si no se cumplen los plazos de pago del aguinaldo

En caso de que el empleador no cumpla con los plazos establecidos, puede enfrentar multas. Entre ellas se encuentra la obligación de pagar los intereses correspondientes por los días de atraso, así como posibles sanciones administrativas determinadas por la autoridad laboral, que considera la gravedad de la falta y la cantidad de trabajadores afectados.

Además, los trabajadores tienen derecho a reclamar judicialmente el pago adeudado, lo que podría incluir también el pago de intereses y costas en caso de avanzar a una instancia judicial. Todas estas medidas buscan garantizar que los trabajadores reciban el aguinaldo completo y a tiempo, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.