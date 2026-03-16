Día de furia: La Negra Vernaci explotó con todo contra la producción de Olga.

Sin embargo, el momento más tenso llegó segundos después. Mientras su compañero se preparaba para desarrollar una noticia, la conductora lo interrumpió y lanzó un comentario cargado de enojo dirigido al equipo de producción, que está bajo la coordinación de Juan Ferrari.

“Bueno, ibas a desarrollar una noticia Paulo, por favor. Porque yo te digo a mí me pusieron todos estos papeles pero no tengo nada de lo que tengo que tener. Voy a hacer así, los voy a tirar al carajo en dos minutos. Y hablan, hablan, hablan, hablan y en tres minutos me voy a levantar y me voy a ir. Paren de hablar loco. ¿Qué hablan tanto del otro lado? ¿Qué tienen para decirse?”, disparó al aire.

Con evidente fastidio, la conductora señaló que le habían entregado varios papeles, pero que no contaba con el material necesario para conducir el programa con normalidad. Su reacción, sumada a las quejas por las conversaciones que se escuchaban del otro lado del estudio, dejó en evidencia un clima tenso en el inicio del envío y generó repercusión entre los seguidores del canal de streaming.