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Día de furia: La Negra Vernaci explotó con todo contra la producción de Olga

La Negra Vernaci apuntó con todo contra la producción de Olga luego del estreno de su programa en el canal de streaming.

Día de furia: La Negra Vernaci explotó con todo contra la producción de Olga.

Día de furia: La Negra Vernaci explotó con todo contra la producción de Olga.

El arranque de la nueva temporada del canal de streaming OLGA tuvo un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió durante el estreno del programa conducido por Elizabeth Vernaci, quien protagonizó un fuerte descargo al aire contra la producción en pleno comienzo del ciclo.

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La situación se dio el domingo 15 de marzo al mediodía, cuando el canal presentó su nueva programación con un evento realizado en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo, donde funciona el estudio del streaming. En ese contexto se anunció que Vernaci sería la encargada de inaugurar la temporada actual.

Este lunes, la reconocida conductora debutó en el ciclo junto a Paulo Kablan y Marcos Aramburu. En un principio el programa iba a llamarse M@taron al profe de zumba, pero a los pocos minutos de comenzar hubo un giro inesperado.

Fue la propia Vernaci quien tomó la palabra para comunicar el cambio de nombre en vivo. “Este programa se va a llamar: Amanece, que no es poco”, anunció. De inmediato, la gráfica del canal se modificó en pantalla y así quedó formalizado el nuevo título del envío.

Sin embargo, el momento más tenso llegó segundos después. Mientras su compañero se preparaba para desarrollar una noticia, la conductora lo interrumpió y lanzó un comentario cargado de enojo dirigido al equipo de producción, que está bajo la coordinación de Juan Ferrari.

“Bueno, ibas a desarrollar una noticia Paulo, por favor. Porque yo te digo a mí me pusieron todos estos papeles pero no tengo nada de lo que tengo que tener. Voy a hacer así, los voy a tirar al carajo en dos minutos. Y hablan, hablan, hablan, hablan y en tres minutos me voy a levantar y me voy a ir. Paren de hablar loco. ¿Qué hablan tanto del otro lado? ¿Qué tienen para decirse?”, disparó al aire.

Con evidente fastidio, la conductora señaló que le habían entregado varios papeles, pero que no contaba con el material necesario para conducir el programa con normalidad. Su reacción, sumada a las quejas por las conversaciones que se escuchaban del otro lado del estudio, dejó en evidencia un clima tenso en el inicio del envío y generó repercusión entre los seguidores del canal de streaming.

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