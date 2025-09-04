Día Mundial de la Salud Sexual: cuánto sexo conviene tener durante la semana para prevenir infartos, según la ciencia

Como complemento histórico, el estudio de Circulation (1997), realizado sobre 914 hombres de 45 a 59 años, encontró que quienes tenían relaciones sexuales dos veces por semana o más presentaban aproximadamente un 45% menos de riesgo de infarto en comparación con quienes lo hacían menos de una vez al mes. Aunque este estudio se centra solo en hombres de mediana edad, respalda la idea de que mantener actividad sexual regular tiene beneficios para el corazón.

Un estudio adicional en hombres con hipertensión mostró que aquellos con una frecuencia sexual de 12 a 51 encuentros al año o más tenían un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, lo que indica que incluso con condiciones de salud que podrían limitar la actividad sexual, mantener relaciones regulares sigue siendo beneficioso.

En mujeres adultas, la evidencia disponible se centra principalmente en la satisfacción sexual y la intimidad emocional. Investigaciones sugieren que aquellas que mantienen una vida sexual activa y satisfactoria presentan un menor riesgo de eventos cardíacos a largo plazo y mejor bienestar emocional, aunque no se puede definir una frecuencia exacta que garantice beneficios cardiovasculares.

Cuál es la frecuencia sexual según la edad

Según encuestas representativas que recogen información sobre hábitos sexuales de miles de personas, los adultos jóvenes entre 18 y 29 años suelen tener relaciones sexuales en promedio 2 a 3 veces por semana, mientras que quienes tienen entre 30 y 39 años lo hacen alrededor de 1 a 2 veces por semana. Los hombres de 40 a 59 años mantienen encuentros aproximadamente 1 a 2 veces por semana, y los adultos mayores de 60 años, 1 a 2 veces por mes.

Estas diferencias en la frecuencia se deben de manera general a factores como cambios hormonales, disponibilidad de pareja, estilo de vida, responsabilidades personales y laborales, y condiciones de salud, que varían a lo largo de las distintas etapas de la vida.