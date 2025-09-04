En vivo Radio La Red
Día Mundial del Mieloma Múltiple: por qué se celebra el 5 de septiembre y las claves para detectar esta enfermedad a tiempo

Conocer esta enfermedad hematológica y los signos de alerta permite un diagnóstico temprano, clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple, una fecha destinada a visibilizar esta enfermedad, concienciar sobre su impacto y promover su diagnóstico temprano. La iniciativa busca informar a la población sobre los síntomas, riesgos y avances en tratamientos, además de brindar apoyo a los pacientes y sus familias. Para ello, se utiliza como símbolo la cinta roja, que representa conciencia y respaldo a quienes conviven con el cáncer y busca visibilizar su importancia, además de relacionarse con la sangre, dado que el mieloma es un cáncer hematológico.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a los plasmocitos, células encargadas de producir anticuerpos para proteger al organismo. En esta enfermedad, los plasmocitos se multiplican de manera anormal en la médula ósea, generando proteínas que pueden dañar huesos, riñones y debilitar el sistema inmunológico.

Día Mundial del Mieloma Múltiple: síntomas par detectar la enfermedad

Detectar esta patología a tiempo es fundamental. Entre los síntomas que pueden indicar la presencia del mieloma múltiple se encuentran:

  • Dolor óseo persistente, especialmente en la espalda o las costillas.

  • Anemia acompañada de fatiga y debilidad.

  • Niveles elevados de calcio en sangre, que pueden provocar náuseas, vómitos, confusión o somnolencia.

  • Insuficiencia renal, evidenciada por estudios de laboratorio o signos como hinchazón y disminución de la orina.

  • Infecciones recurrentes debido a la afectación del sistema inmunológico.

El diagnóstico del mieloma múltiple requiere varios estudios combinados, incluyendo análisis de sangre y orina para detectar proteínas anormales, pruebas por imágenes como radiografías, tomografías o resonancias para evaluar lesiones óseas, y eventualmente una punción de médula ósea que confirme la presencia de células plasmáticas anormales.

Mieloma múltiple: crecieron las expectativas de sobrevida

Las tasas de supervivencia indican el porcentaje de personas que, con un mismo tipo y etapa de cáncer, siguen vivas tras un periodo determinado (generalmente 5 años). Según datos de la base SEER del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, para un plasmacitoma solitario (localizado) este porcentaje alcanza el 79%, mientras que para el mieloma múltiple (distante) es del 57%, con un promedio del 58% considerando todas las etapas.

Estas cifras son estimaciones basadas en datos históricos y no predicen el pronóstico individual, ya que factores como la citogenética del tumor, los niveles de proteínas en sangre, la función renal, la edad y el estado general de salud también influyen.

Además, los tratamientos han mejorado con el tiempo, lo que puede aumentar las probabilidades de un mejor resultado para los pacientes diagnosticados actualmente.

"Gracias a los avances, la sobrevida global de los pacientes aumentó en un 140% en los últimos 20 años, alcanzando en 2022 una media de 72 meses, lo que transformó radicalmente las perspectivas de quienes padecen esta enfermedad", explicó Natalia Schutz, médica hematóloga de planta e investigadora asociada en el Hospital Italiano, en una reciente entrevista con Infobae.

Día Mundial del Mieloma Múltiple: por qué se celebra el 5 de septiembre

La fecha fue elegida por organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional del Mieloma (IMF), para coordinar acciones globales de concienciación y educación sobre la patología. También sirve como recordatorio de la importancia de la investigación científica y del apoyo a quienes viven con esta patología. Junto con el Mes de Concienciación sobre el Mieloma Múltiple que se celebra en marzo, estas campañas buscan generar visibilidad, romper mitos y fomentar consultas médicas tempranas, elementos esenciales para mejorar los resultados de los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes.

