Escándalo en Gran Hermano: aseguran que Andrea del Boca recibiría información del exterior

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) es hoy por hoy un show pura y exclusivamente de Andrea del Boca. No había cruzado la puerta que ya estaba generando contenido. Esto se profundizó mucho más cuando ingresó a la casa.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Comenzó a circular una información clave sobre Gran Hermano que impacta de lleno en el presente de Andrea del Boca dentro del juego, donde su liderazgo parecería debilitarse cada vez más.
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) es hoy por hoy un show pura y exclusivamente de Andrea del Boca. No había cruzado la puerta que ya estaba generando contenido. Esto se profundizó mucho más cuando ingresó a la casa.
Su sola confirmación revolucionó las redes, activó debates televisivos y disparó especulaciones sobre cómo se adaptaría una figura histórica de la ficción argentina a la dinámica cruda del reality. Y apenas puso un pie en el estudio, con ese saludo eterno a cámara que parecía sacado de una novela de los noventa, quedó claro que no iba a pasar desapercibida.
Ya dentro de la casa, Andrea no tardó en marcar territorio. Se movió con una mezcla de diva clásica y jugadora intuitiva: escuchó más de lo que habló en las primeras horas, pero cuando tomó la palabra lo hizo con oficio, modulando cada frase como si estuviera en una escena clave. El timing para hacerlo en determinadas situaciones, e incluso adelantándose a algunos movimientos, llamó la atención. ¿Le están pasando información?
En DDM (América TV) contaron que habría un “topo” dentro del juego que estaría asesorándola y filtrándole información clave sobre lo que ocurre en la casa. Según la versión que se dio al aire, existiría una persona —señalada como “guionista”— que formaría parte de la producción y que le advertiría que está perdiendo poder dentro del reality, y que su liderazgo ya no sería el mismo que al inicio de la competencia. Esto en pos del crecimiento de Brian Sarmiento.
El foco más sensible, sin embargo, no estaría puesto únicamente en la existencia de un supuesto informante, sino en un movimiento interno que alteró el equilibrio del juego: la cocina dejó de ser su base de operaciones. Durante varios días, ese espacio funcionó como su centro neurálgico, donde articulaba alianzas, escuchaba confidencias y ordenaba la convivencia. Allí construyó autoridad sin levantar la voz, administrando tiempos y silencios. Pero en las últimas horas ese dominio se habría diluido, y para muchos eso representa el primer síntoma concreto de un liderazgo en retroceso.
En ese contexto, la palabra “topo” no es un detalle menor. Instala una duda incómoda sobre la pureza del juego y pone bajo la lupa cualquier gesto estratégico que hasta hace días podía leerse como intuición. Por ahora, todo pertenece al terreno de las especulaciones. Sin embargo, cuando una sospecha de ventaja externa comienza a circular con fuerza, el impacto no es solo mediático: puede alterar vínculos, erosionar confianzas y redefinir la narrativa completa de la competencia.
La tranquilidad volvió a durar poco en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En las últimas horas, Andrea del Boca tomó la palabra en el dormitorio y, sin intermediarios, eligió dirigirse a cámara para compartir su lectura del presente del juego. El mensaje no fue ingenuo: habló sabiendo que del otro lado hay una audiencia que analiza cada gesto.
La actriz hizo un repaso filoso de la convivencia tras el tenso cruce en vivo por la compra semanal. Según su mirada, aquel episodio marcó un antes y un después en varios vínculos. Señaló actitudes que —cree— cambiaron a partir de esa gala y dejó entrever que ciertas estrategias empezaron a quedar más expuestas.
En ese contexto mencionó a Yanina Zilli, sugiriendo que su postura habría variado luego de advertir que su intervención en el vivo no tuvo el efecto esperado. Pero el punto más sensible de su descargo fue su relación con Brian Sarmiento, hoy atravesada por una distancia evidente.
“Brian es un poco más difícil… no volvió a ser como era al principio”, sostuvo, dando a entender que la conexión inicial se fue erosionando. Andrea aseguró que buscó instancias de diálogo para recomponer el vínculo, aunque un planteo reciente del exfutbolista terminó por tensar todavía más el clima.
El detonante fue la intención de Brian de liderar la próxima compra del supermercado y destinar una suma considerable a asado. Para ella, esa decisión no solo reabre una discusión ya saldada, sino que funciona como un gesto desafiante hacia el resto del grupo: “Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz”.
La crítica no quedó ahí. Andrea fue más allá y cuestionó lo que interpreta como una actitud obstinada: “Es como el niño caprichoso que tiene que hacerse lo que él quiere, el niño machista… Estamos grandes”. La definición profundizó la grieta interna y dejó en claro que el conflicto está lejos de cerrarse.
“Uno empieza a perder la noción del tiempo. Sabemos que lo que transcurre en el vivo, se ve”, reflexionó acerca del impacto emocional del encierro y cómo altera percepciones y reacciones:
Con este descargo, la actriz expuso su postura sin rodeos y volvió a poner en el centro la disputa por los espacios de poder dentro de la casa. La cocina, símbolo de organización y liderazgo, sigue siendo el escenario donde se juega mucho más que un menú semanal.