Así es el casco que usará Franco Colapinto en 2026: detalle bien argento y nuevo diseño Alpine

Qué dijo Franco Colapinto antes del GP de Australia

En la previa de la primera carrera del año, Colapinto expresó su entusiasmo por comenzar una nueva temporada. En diálogo con el sitio oficial de Alpine, aseguró: “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año”.

El hecho de haber podido realizar una pretemporada completa representa un punto clave en su preparación. “Esto me ha ayudado personalmente a comprender estos nuevos coches, ya que nuestro objetivo es tener una temporada competitiva. En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone, con algunos días muy intensos en el simulador”, explicó.

Las pruebas en Barcelona y Baréin le permitieron sumar rodaje y adaptación a los nuevos monoplazas, además de trabajar en el análisis de datos junto al equipo en Enstone, sede de la escudería.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Australia y cuáles son los horarios en Argentina

El inicio del campeonato será este fin de semana en Australia y ya tiene cronograma confirmado. Los horarios corresponden a la Argentina:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

Con el nuevo casco listo y tras una preparación que incluyó pruebas en pista y trabajo intensivo en el simulador, Colapinto afronta el desafío de abrir la temporada 2026 en Melbourne. La expectativa es alta y el piloto argentino ya dejó en claro su objetivo: comenzar el año con una base sólida para buscar una temporada competitiva.