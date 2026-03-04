En vivo Radio La Red
Así es el casco que usará Franco Colapinto en 2026: detalle bien argento y nuevo diseño Alpine

El piloto de Alpine F1 Team ya completó su primera pretemporada completa en la Fórmula 1 y se prepara para debutar en el Gran Premio de Australia 2026. Su nuevo casco mantiene una fuerte identidad argentina y combina los tonos característicos de la escudería.

Franco Colapinto ya palpita el inicio de la temporada 2026 de la Formula 1. Luego de completar su primera pretemporada desde su llegada a la máxima categoría, el piloto de Alpine se enfoca en su debut en el Gran Premio de Australia, donde también estrenará un nuevo diseño de casco con un marcado sello argentino.

image

Así será el nuevo casco de Franco Colapinto. (Foto.@alpineclub_esp/X)

Las primeras imágenes del modelo se conocieron a través de la cuenta de X Alpine Club, que compartió postales del box de la escudería francesa en Melbourne. Allí pudo verse el casco que Colapinto utilizará durante el nuevo campeonato.

El diseño mantiene una fuerte identidad nacional: lleva la bandera argentina y combina tonos rosa, rojo, azul y blanco, en línea con la estética que el equipo adoptó para la temporada 2026. La propuesta mezcla elementos personales con los colores distintivos de Alpine, en un modelo que acompañará al piloto a lo largo del calendario.

Qué dijo Franco Colapinto antes del GP de Australia

En la previa de la primera carrera del año, Colapinto expresó su entusiasmo por comenzar una nueva temporada. En diálogo con el sitio oficial de Alpine, aseguró: “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año”.

El hecho de haber podido realizar una pretemporada completa representa un punto clave en su preparación. “Esto me ha ayudado personalmente a comprender estos nuevos coches, ya que nuestro objetivo es tener una temporada competitiva. En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone, con algunos días muy intensos en el simulador”, explicó.

Las pruebas en Barcelona y Baréin le permitieron sumar rodaje y adaptación a los nuevos monoplazas, además de trabajar en el análisis de datos junto al equipo en Enstone, sede de la escudería.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Australia y cuáles son los horarios en Argentina

El inicio del campeonato será este fin de semana en Australia y ya tiene cronograma confirmado. Los horarios corresponden a la Argentina:

Jueves 5 de marzo

  • Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 2: 2:00

  • Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 1:00

Con el nuevo casco listo y tras una preparación que incluyó pruebas en pista y trabajo intensivo en el simulador, Colapinto afronta el desafío de abrir la temporada 2026 en Melbourne. La expectativa es alta y el piloto argentino ya dejó en claro su objetivo: comenzar el año con una base sólida para buscar una temporada competitiva.

