Se complicó la situación de la abogada argentina detenida en Brasil acusada de gestos racistas

A partir de ese episodio, se inició una causa judicial que derivó en su imputación formal por injuria racial, un delito que en Brasil tiene un tratamiento penal severo.

La estrategia de la defensa y el hábeas corpus presentado

En los últimos días, la defensa de Páez presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestionó el proceso judicial y reclamó garantías legales para la joven.

Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso incluía detalles sobre los horarios del hecho, la secuencia de los acontecimientos y referencias a cámaras de seguridad que, según sostienen, no habrían sido incorporadas al expediente.

La familia considera que esas pruebas podrían aportar contexto al incidente ocurrido en el bar de Ipanema y ayudar a esclarecer lo sucedido. Sin embargo, el Ministerio Público brasileño rechazó esos planteos, lo que derivó en la decisión de elevar el caso a juicio.

La reacción política en Argentina

El caso también generó repercusiones políticas en Argentina. La diputada nacional Lilia Lemoine se pronunció públicamente sobre la situación de la joven y cuestionó al gobierno brasileño.

A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que Agostina Páez “está siendo víctima del Estado brasileño” y calificó el proceso como una supuesta “vendetta” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En su mensaje, Lemoine también cuestionó la exposición pública del caso y expresó críticas hacia el tratamiento mediático del episodio.

Qué puede pasar ahora con la argentina imputada

Tras la decisión judicial, la causa avanzará hacia la etapa de juicio, donde se evaluarán las pruebas reunidas y se escucharán los testimonios vinculados al episodio ocurrido en el bar de Ipanema.

Mientras tanto, Agostina Páez deberá permanecer en Brasil, ya que no tiene autorización para regresar a la Argentina hasta que la Justicia determine su situación procesal.