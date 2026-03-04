Se complicó la situación de la abogada argentina detenida en Brasil acusada de gestos racistas

La Justicia de Brasil resolvió elevar a juicio la causa contra la abogada argentina Agostina Páez, acusada de haber realizado gestos racistas en un bar de Río de Janeiro. La joven deberá continuar en el país mientras avanza el proceso judicial.
Agostina Páez irá a juicio en Río de Janeiro. La diputada nacional Lilia Lemoine criticó al gobierno del país vecino y dijo que la joven es la “vedette” de Lula Da Silva.
Según confirmó la propia imputada, el Ministerio Público Fiscal brasileño rechazó los planteos de su defensa y decidió avanzar con el juicio, por lo que ahora se deberá fijar una nueva fecha de audiencia. Mientras tanto, Páez no tiene autorización para abandonar Brasil.
“El Ministerio Público Fiscal rechazó toda la defensa. Elevaron la causa a juicio y pidieron que se fije una nueva fecha de audiencia”, explicó la joven en declaraciones televisivas. La abogada está imputada por el delito de injuria racial, una figura prevista en la legislación brasileña que contempla penas de entre 2 y 5 años de prisión.
La investigación se originó a partir de un incidente ocurrido el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, uno de los puntos turísticos más conocidos de Río de Janeiro. De acuerdo con la acusación, Agostina Páez habría realizado gestos considerados racistas hacia empleados del local, luego de una discusión por el monto de la cuenta.
A partir de ese episodio, se inició una causa judicial que derivó en su imputación formal por injuria racial, un delito que en Brasil tiene un tratamiento penal severo.
En los últimos días, la defensa de Páez presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestionó el proceso judicial y reclamó garantías legales para la joven.
Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso incluía detalles sobre los horarios del hecho, la secuencia de los acontecimientos y referencias a cámaras de seguridad que, según sostienen, no habrían sido incorporadas al expediente.
La familia considera que esas pruebas podrían aportar contexto al incidente ocurrido en el bar de Ipanema y ayudar a esclarecer lo sucedido. Sin embargo, el Ministerio Público brasileño rechazó esos planteos, lo que derivó en la decisión de elevar el caso a juicio.
El caso también generó repercusiones políticas en Argentina. La diputada nacional Lilia Lemoine se pronunció públicamente sobre la situación de la joven y cuestionó al gobierno brasileño.
A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que Agostina Páez “está siendo víctima del Estado brasileño” y calificó el proceso como una supuesta “vendetta” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En su mensaje, Lemoine también cuestionó la exposición pública del caso y expresó críticas hacia el tratamiento mediático del episodio.
Tras la decisión judicial, la causa avanzará hacia la etapa de juicio, donde se evaluarán las pruebas reunidas y se escucharán los testimonios vinculados al episodio ocurrido en el bar de Ipanema.
Mientras tanto, Agostina Páez deberá permanecer en Brasil, ya que no tiene autorización para regresar a la Argentina hasta que la Justicia determine su situación procesal.