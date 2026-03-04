El oficialismo cedió al pedido de la oposición y se dilata el tratamiento de la Ley de Glacieres

Las intervenciones en el plenario

En representación de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, planteó que “las audiencias públicas las cuales deben realizarse en una cierta cantidad de días en Buenos Aires con un claro criterio federal de participación de las provincias, sobre todo donde están comprometidas las cuencas hídricas”.

Desde Unión por la Patria (UxP), Sabrina Selva, afirmó que “estamos todos de acuerdo en la realización de las audiencias públicas”, pero observó diferencias “en cómo deberían llevarse adelante” las mismas. “La audiencia pública deberá ser pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta ley”, manifestó.

A su turno, Silvana Giudici (LLA) indicó que “el proceso que se propone es amplio y está debidamente informado tal cual pide el artículo 7 del Acuerdo de Escazú”.

En contraposición, Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad) sostuvo que “lo mejor que puede hacer la Cámara de Diputados es no avanzar en este tratamiento, porque lo que hizo el Senado es verdaderamente una catástrofe”.

Por último, Juan Grabois (UxP) pidió que “todas las comunidades indígenas registradas en el INAI que estén en zona de glaciares y periglaciares tienen que tener garantizada su participación”.