Día Mundial del Pistacho: por qué se celebra cada 26 de febrero

Por qué el pistacho es considerado un superalimento

pistachos-pelados

Rico en grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, antioxidantes, vitaminas (B6, E, K, B1) y minerales (magnesio, fósforo, potasio, hierro), el pistacho ayuda a regular el colesterol, controlar la presión arterial, reducir el estrés y aportar saciedad.

Una porción moderada (50 g) cubre gran parte de las necesidades diarias de varios nutrientes esenciales, ideal como snack saludable o ingrediente en preparaciones dulces y saladas.

San Juan: epicentro del “oro verde” en Argentina

En Argentina, la producción de pistacho se concentró en San Juan, con más del 90% de los cultivos nacionales, que superan las 6 mil hectáreas y proyectan llegar a 10 mil. La industria local exporta a Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Chile, generando millones de dólares en divisas.

El consumo interno también crece gracias a tendencias globales: chocolates, helados premium, cremas untables, alfajores y snacks plant-based consolidan al pistacho como un sabor aspiracional, con pastelerías, heladerías y panaderías de Buenos Aires y el interior ofreciendo propuestas especiales alrededor de la fecha.