En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Día
Febrero
Efeméride

Día Mundial del Pistacho: por qué se celebra cada 26 de febrero

El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco conocido como “oro verde” por su valor nutricional y versatilidad gastronómica.

El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho

El 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco conocido como “oro verde” por su valor nutricional y versatilidad gastronómica. 

Este miércoles 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco conocido como “oro verde” por su valor nutricional, precio premium y versatilidad gastronómica.

Leé también Cuándo es el próximo feriado XXL en Argentina y cómo se paga si se trabaja
Marzo traerá un nuevo descanso extendido con feriado inamovible.

Aunque no es una celebración oficial en Argentina, la fecha surgió de manera orgánica a nivel mundial, impulsada por la industria y los productores de los principales países exportadores (Estados Unidos, Irán, Turquía y Grecia). Su objetivo es promover el consumo, resaltar sus beneficios para la salud y reconocer el esfuerzo de los agricultores.

El pistacho es uno de los frutos secos más antiguos cultivados por el hombre. Originario de Asia Menor y Occidental (Irán, Siria, Turquía y Afganistán), crecía silvestre en zonas áridas y montañosas.

Ya mencionado en textos antiguos y la Biblia, en la Persia antigua simbolizaba riqueza y estatus. Los romanos lo difundieron por Europa, y hoy es un clásico de la dieta mediterránea y de cocinas de todo el mundo.

Por qué el pistacho es considerado un superalimento

pistachos-pelados

Rico en grasas saludables, proteínas vegetales, fibra, antioxidantes, vitaminas (B6, E, K, B1) y minerales (magnesio, fósforo, potasio, hierro), el pistacho ayuda a regular el colesterol, controlar la presión arterial, reducir el estrés y aportar saciedad.

Una porción moderada (50 g) cubre gran parte de las necesidades diarias de varios nutrientes esenciales, ideal como snack saludable o ingrediente en preparaciones dulces y saladas.

San Juan: epicentro del “oro verde” en Argentina

En Argentina, la producción de pistacho se concentró en San Juan, con más del 90% de los cultivos nacionales, que superan las 6 mil hectáreas y proyectan llegar a 10 mil. La industria local exporta a Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Chile, generando millones de dólares en divisas.

El consumo interno también crece gracias a tendencias globales: chocolates, helados premium, cremas untables, alfajores y snacks plant-based consolidan al pistacho como un sabor aspiracional, con pastelerías, heladerías y panaderías de Buenos Aires y el interior ofreciendo propuestas especiales alrededor de la fecha.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Día Febrero Argentina
Notas relacionadas
Es oficial: confirman un nuevo feriado el lunes 23 de febrero y habrá otro fin de semana largo en 2026
El Gobierno advirtió que les descontará el día a los estatales que adhieran al paro contra la reforma laboral
Si tenés una palta en tu casa, tenés un tesoro y no lo sabías: cuál es su gran secreto

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar