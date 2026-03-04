Postergaron la indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta evasión en la AFA
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tenía que presentarse este jueves 5 de marzo en los tribunales por la acusación que hizo el Gobierno a través de la ARCA. ¿Cuál es la nueva fecha?
Postergaron la indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta evasión en la AFA.
La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades en aportes previsionales e impuestos vinculados al fútbol argentino, fue postergada. La decisión judicial se dio luego de que el dirigente informara un cambio en su defensa legal.
La modificación en la representación del titular de la AFA obligó a reprogramar la audiencia ante la Justicia en lo Penal Económico, que ahora se realizaría la próxima semana. Tapia debía presentarse este jueves ante el juez Diego Amarante, pero tras el pedido de su nueva defensa la indagatoria fue aplazada hasta el jueves 12.
La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en la retención y el pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también involucra a otros dirigentes de la AFA.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el Gobierno nacional a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sostiene que podría haberse producido una retención indebida de aproximadamente 19.000 millones de pesos.
El expediente tramita en el fuero Penal Económico y analiza las deudas y obligaciones fiscales de la AFA relacionadas con aportes previsionales e impuestos.
El respaldo de los clubes a la dirigencia de la AFA
La denuncia impulsada por ARCA generó una fuerte reacción dentro del fútbol argentino. En rechazo a la investigación judicial y a las citaciones a indagatoria, la mayoría de los clubes se alineó con la conducción de la AFA.
Como gesto de respaldo, las instituciones resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, que estaba prevista entre el 5 y el 9 de marzo, en señal de protesta frente a la causa judicial.
La decisión evidenció el apoyo de los clubes del fútbol argentino a la dirigencia encabezada por Tapia, en medio de un conflicto que también tiene impacto en el plano político e institucional.
Qué puede pasar en la investigación
Con la nueva fecha fijada para la indagatoria, Tapia deberá presentarse ante el juez Diego Amarante para dar su versión sobre las acusaciones vinculadas a presuntas irregularidades fiscales.
En esa instancia, el presidente de la AFA podrá declarar o abstenerse, mientras la Justicia analiza la documentación vinculada a los aportes previsionales y el pago de impuestos del sistema del fútbol argentino.
El avance de la causa mantiene en alerta al ámbito deportivo y político, ya que el expediente podría tener implicancias para la conducción de la AFA y para otros dirigentes investigados.