Postergaron la indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia en la causa por presunta evasión en la AFA. 

el-dirigente-habia-sido-invitado-como-representante-a-participar-del-acto-de-inauguracion-de-la-federacion-venezolana-de-futbol-foto-twitter-tapiachiqui-QG3TXLJJIJCELAVOXL25DZP5DA Claudio "Chiqui" Tapia. Foto Twitter/ tapiachiqui

El expediente tramita en el fuero Penal Económico y analiza las deudas y obligaciones fiscales de la AFA relacionadas con aportes previsionales e impuestos.

El respaldo de los clubes a la dirigencia de la AFA

La denuncia impulsada por ARCA generó una fuerte reacción dentro del fútbol argentino. En rechazo a la investigación judicial y a las citaciones a indagatoria, la mayoría de los clubes se alineó con la conducción de la AFA.

Como gesto de respaldo, las instituciones resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, que estaba prevista entre el 5 y el 9 de marzo, en señal de protesta frente a la causa judicial.

La decisión evidenció el apoyo de los clubes del fútbol argentino a la dirigencia encabezada por Tapia, en medio de un conflicto que también tiene impacto en el plano político e institucional.

AFA__ El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tenía que presentarse este jueves 5 de marzo.

Qué puede pasar en la investigación

Con la nueva fecha fijada para la indagatoria, Tapia deberá presentarse ante el juez Diego Amarante para dar su versión sobre las acusaciones vinculadas a presuntas irregularidades fiscales.

En esa instancia, el presidente de la AFA podrá declarar o abstenerse, mientras la Justicia analiza la documentación vinculada a los aportes previsionales y el pago de impuestos del sistema del fútbol argentino.

El avance de la causa mantiene en alerta al ámbito deportivo y político, ya que el expediente podría tener implicancias para la conducción de la AFA y para otros dirigentes investigados.