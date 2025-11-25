La angustia de Coco Sily por un insólito error en un análisis médico que lo llenó de miedo: "¿Me van a...?"

"¿Qué sentís en ese momento?", le consultó uno de sus compañeros. Y Coco Sily explicó: “Me empezaron a aparecer flashes: estuve sentado en un sillón de diálisis cuatro horas… ¿Qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio, ¿Quién viene?”, relató entre risas sobre las dudas que le surgieron en ese momento ante el impacto de la noticia.

Lo cierto es que luego Coco contó cómo terminó ese momento al ingresar un médico joven que le empezó a hablar y le terminó reconociendo que existió un error al momento de darle la devolución en los estudios que le realizaron.

"No leyeron una coma. Mientras me chamullaba, el otro me sacaba la canalización y me llevaba a la puerta", dijo con sorpresa. Y Coco reflexionó sobre lo sucedido: "Nos sentamos en el auto con la Chimi y ahí nos empezó a caer la ficha de todo lo que habíamos pasado".

Embed

Las fotos del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza

Coco Sily y Chimi Meza dieron el sí en noviembre de este año tras casi dos años de novios en una fiesta que tuvo lugar en un salón de Berazategui.

Entre los invitados al evento se destacaron las presencias de Roly Serrano, Javier Calamaro, Miguel Ángel Rodríguez con Marcela Gargano y Mariano Iúdica junto a Romina Propato, entre otros famosos.

coco sily boda 3

El festejo comenzó con una ceremonia religiosa cargada de emoción, donde el humorista y Chimi Meza intercambiaron alianzas y se dedicaron sentidas palabras.

Cabe recordar que el vínculo entre Coco Sily y Chimi Meza nació en el programa radial que él conduce. La relación se afianzó cuando Coco la invitó a ver su espectáculo unipersonal.

En septiembre de este año, la pareja confirmó que planeaban casarse, y finalmente cumplieron con ese anuncio meses después en una ceremonia inolvidable y a puro amor.

coco sily boda 8

coco sily boda 4