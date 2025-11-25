¿Por qué el enojo puede causar un infarto y cómo evitarlo?

enojo

Por su parte, el SHEEP (Stockholm Heart Epidemiology Program), en Suecia, detectó que en casos extremos el riesgo puede aumentar hasta nueve veces durante la hora siguiente. La combinación de presión arterial elevada, pulso acelerado y contracción arterial puede desestabilizar placas en las coronarias, lo que es peligroso para quienes tienen factores de riesgo.

El enojo también afecta otras áreas de la salud. Mantener un estado de irritabilidad constante puede agotar la energía, disminuir la concentración, afectar la memoria, debilitar el sistema inmunológico y generar problemas de sueño, como insomnio o despertares frecuentes. Esto aumenta la irritabilidad y dificulta la regulación emocional.

Cómo gestionar el enojo de manera saludable:

Reconocer la emoción: identificar cuándo surge y usar inteligencia emocional para entender su origen y consecuencias.

Expresarlo de forma constructiva.

Controlar la respuesta física: técnicas como respirar profundo , caminar , correr o nadar .

Practicar el bienestar: relajación, oración, meditación y mindfulness.

Un manejo consciente del enojo protege la salud cardiovascular y también mejora el bienestar mental, la claridad de pensamiento y la resiliencia emocional.