¿Por qué el enojo puede causar un infarto y cómo evitarlo?

El enojo es una emoción normal y un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando se vuelve intenso, puede tener consecuencias serias para la salud física y mental. En casos extremos, incluso puede aumentar el riesgo de infarto.

Tanto en situaciones puntuales como prolongadas, el enojo activa la respuesta de lucha o huida. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, subida de la presión arterial y tensión muscular. Además, se liberan hormonas como adrenalina y cortisol.

Estos cambios preparan al cuerpo para actuar rápido, pero también ejercen presión sobre el sistema cardiovascular, sobre todo si los episodios son frecuentes.

Diversos estudios confirman este vínculo. El Determinants of Myocardial Infarction Onset Study encontró que un episodio de enojo intenso puede duplicar o triplicar el riesgo de infarto agudo de miocardio en las dos horas siguientes.

enojo

Por su parte, el SHEEP (Stockholm Heart Epidemiology Program), en Suecia, detectó que en casos extremos el riesgo puede aumentar hasta nueve veces durante la hora siguiente. La combinación de presión arterial elevada, pulso acelerado y contracción arterial puede desestabilizar placas en las coronarias, lo que es peligroso para quienes tienen factores de riesgo.

El enojo también afecta otras áreas de la salud. Mantener un estado de irritabilidad constante puede agotar la energía, disminuir la concentración, afectar la memoria, debilitar el sistema inmunológico y generar problemas de sueño, como insomnio o despertares frecuentes. Esto aumenta la irritabilidad y dificulta la regulación emocional.

Cómo gestionar el enojo de manera saludable:

  • Reconocer la emoción: identificar cuándo surge y usar inteligencia emocional para entender su origen y consecuencias.

  • Expresarlo de forma constructiva.

  • Controlar la respuesta física: técnicas como respirar profundo, caminar, correr o nadar.

  • Practicar el bienestar: relajación, oración, meditación y mindfulness.

Un manejo consciente del enojo protege la salud cardiovascular y también mejora el bienestar mental, la claridad de pensamiento y la resiliencia emocional.

