AUH, jubilaciones y PNC: ANSES adelanta en qué fecha habilitará las liquidaciones de diciembre

ANSES: cuánto se cobra en diciembre, con aguinaldo y bono

Con la actualización, estos serán los montos estimados para el próximo mes:

Jubilación mínima: $340.879,59. Total con aguinaldo más bono: $581.319,38 .

Jubilación máxima: $2.293.808,95. Total con medio aguinaldo: $3.440.713,43 .

PUAM: $272.703,67. Total con refuerzo y aguinaldo: $479.055,50 .

PNC por vejez o discapacidad: $238.615,71. Total con bono y medio aguinaldo: $427.923,56 .

PNC madres de siete hijos: $340.879,59. Total con bono y aguinaldo: $581.319,38 .

AUH: $119.691. Tras la retención del 20%, el pago será de $95.752,80 .

AUH con discapacidad: $398.853. Pago directo: $319.082,40 .

Asignación por hijo SUAF (primer rango): $61.248.

Asignación por hijo con discapacidad SUAF (primer rango): $199.433.

Tarjeta Alimentar: cuánto paga en diciembre

La prestación alimentaria que administra el Ministerio de Capital Humano y se acredita por Anses no tendrá aumento en diciembre. Los montos seguirán siendo:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

La acreditación es automática para titulares de AUH, Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran PNC.