AUH, jubilaciones y PNC: ANSES adelanta en qué fecha habilitará las liquidaciones de diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social ya determinó cuándo estarán disponibles los haberes. Cuál es el porcentaje de aumento y qué pasa con el bono para los ingresos más bajos.
ANSES da a conocer cuándo habilita las liquidaciones para el último mes del año (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las liquidaciones correspondientes a diciembre de 2025 podrán consultarse desde el martes 9. Desde esa fecha, jubilados, pensionados y titulares de prestaciones familiares tendrán habilitada la visualización del detalle de sus haberes en la plataforma Mi Anses.
Como ocurre cada mes, la publicación de las liquidaciones coincidirá con el comienzo del calendario oficial de pagos.
ANSES: los montos actualizados para diciembre
El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec, correspondiente a septiembre, marcó una suba del 2,3%. Sin embargo, la movilidad previsional de Anses aplicará un incremento del 2,34%, ya que la fórmula toma en consideración dos decimales.
A este ajuste se suma la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben prestaciones bajas. El refuerzo no tendrá modificaciones: permanece con el mismo valor desde marzo de 2024.
ANSES: cuánto se cobra en diciembre, con aguinaldo y bono
Con la actualización, estos serán los montos estimados para el próximo mes:
Jubilación mínima: $340.879,59.
Total con aguinaldo más bono: $581.319,38.
Jubilación máxima: $2.293.808,95.
Total con medio aguinaldo: $3.440.713,43.
PUAM: $272.703,67.
Total con refuerzo y aguinaldo: $479.055,50.
PNC por vejez o discapacidad: $238.615,71.
Total con bono y medio aguinaldo: $427.923,56.
PNC madres de siete hijos: $340.879,59.
Total con bono y aguinaldo: $581.319,38.
AUH: $119.691.
Tras la retención del 20%, el pago será de $95.752,80.
AUH con discapacidad: $398.853.
Pago directo: $319.082,40.
Asignación por hijo SUAF (primer rango): $61.248.
Asignación por hijo con discapacidad SUAF (primer rango): $199.433.
Tarjeta Alimentar: cuánto paga en diciembre
La prestación alimentaria que administra el Ministerio de Capital Humano y se acredita por Anses no tendrá aumento en diciembre. Los montos seguirán siendo:
$52.250 por un hijo.
$81.936 por dos hijos.
$108.062 por tres o más hijos.
La acreditación es automática para titulares de AUH, Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran PNC.