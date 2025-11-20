Día de la Enfermera: la verdadera historia de la mujer argentina que pide "silencio" en los hospitales

El origen del famoso retrato

La historia del célebre cartel se remonta a 1953, cuando Juan Craichik, jefe de visitadores médicos de la empresa Taranto, visitaba un hospital de Rosario. La sala estaba colmada y una enfermera pedía silencio una y otra vez sin éxito. Aquella escena lo inspiró: imaginó una imagen clara, directa y universal que transmitiera el mensaje sin necesidad de palabras.

Presentó la idea en la empresa, se aprobó y convocaron a varias modelos. La elegida fue Wabney, seleccionada —según Craichik— por su rostro suave y armonioso, de mirada dulce, “autoritariamente dulce”.

La sesión fotográfica se realizó en el estudio Graf & Kitzler y se extendió durante toda una tarde. Tras revelar los negativos, eligieron la pose que luego se volvería icónica.

La empresa distribuyó la imagen de manera gratuita en hospitales, clínicas y maternidades de Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa. Para los años 70 ya se habían entregado más de 60.000 copias, y muchos creían que se trataba de una foto extranjera o de catálogo.

Wabney, en cambio, eligió una vida discreta. En una entrevista publicada por la revista Paralelo 38 en 1970 contó que estaba casada, que no tenía hijos y que trabajaba como maniquí de pieles, una prenda muy buscada en ese momento. Evitó siempre revelar cuánto cobró por la producción o cómo vivió la difusión masiva de su imagen, manteniendo un halo de misterio que contribuyó al mito.

Con el paso del tiempo, la imagen también fue asociada a Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. Aunque no era enfermera ni trabajaba en la salud, Wabney terminó personificando, sin proponérselo, una de las postales más reconocibles del sistema sanitario.